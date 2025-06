Santi Cañizares "no entiende" el comunicado con el que el Espanyol despidió a Joan García: "Ningún club"

Joan García se ha convertido este miércoles en nuevo jugador del Barcelona para las próximas seis temporadas. El club azulgrana abonó la cláusula de 26,4 millones de euros y se ha hecho con los servicios del portero del Espanyol.

JOAN GARCÍA SE DESPIDE DEL ESPANYOL CON UN VÍDEO

El Barça anunció el fichaje en un comunicado oficial, pero minutos antes el propio Joan García publicó en sus redes sociales un vídeo en el que se despedía del Espanyol.

El portero llegó al club periquito con 15 años y su salida ha sentado muy mal a la afición blanquiazul, que ya le considera un 'traidor'. "Ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Hoy me toca despedirme del club que ha sido mi casa desde los 15 años. Durante todo este tiempo he intentado crecer cada día como futbolista y como persona, siempre con humildad, esfuerzo y el orgullo de defender la portería del RCD Espanyol", eran las primeras palabras que pronunciaba el portero.

Y agregaba: "Sé que está decisión no será fácil de entender para todo el mundo. No os pido que lo hagáis, pero si quiero que sepáis que ha sido una decisión muy meditada, pensando no solo en mi carrera, si no también en lo mejor para el club, para mi familia y para mí".

En el vídeo además se puede escuchar una música triste y también se podía ver una serie de imágenes en las que aparece el propio Joan García en varios momentos de su carrera deportiva como jugador del Espanyol.

"No es una despedida cualquiera, es una etapa que se cierra con la convicción de que todo lo vivido me ha hecho mejor. Gracias de todo corazón a todos los entrenadores, compañeros, al staff y a todas las personas que forman parte del día a día del club. En especial a Ramonet y a todos los que me acompañasteis en la residencia Josep Manel Casanova. Sin vosotros no sería quién soy a día de hoy", aseguraba el meta que, además, agradecía el apoyo y el cariño que desde el primer momento le mostró la afición.

CAÑIZARES NO ENTIENDE EL COMUNICADO DEL ESPANYOL

Pero lo más sorprendente de todo ha sido la despedida que el Espanyol ha brindado al que ha sido su portero. Su salida no ha sentado nada bien en el club azulgrana y la prueba definitiva de ello han sido las 26 palabras que le han dedicado en un escueto comunicado.

"El portero Joan García ha abonado su cláusula de rescisión -25 millones más el IPC- y pone fin a su etapa como jugador del RCD Espanyol", era el texto publicado por el conjunto periquito que no agradecía a Joan García su desempeño.

Sobre ello se habló en El Partidazo de COPE y el más sorprendido fue Santi Cañizares, que "no entendía" el comunicado del equipo catalán. "Los clubes cada vez hablan más para contentar a sus aficionados y si ese comunicado se acaba despidiendo con un 'muchas gracias por los servicios prestados' pues la gente se le echaría encima", explicaba Isaac Fouto al exfutbolista.

Cañizares mantenía su idea y decía: "Yo entiendo que a la gente no le gusta que Joan García se vaya al Barcelona, pero que el Espanyol no pueda decir muchas gracias, no lo entiendo".

Y agregaba para finalizar: "No entiendo que un club se ponga en evidencia o riesgo por decir gracias y desear suerte a un futbolista. No lo entiendo y no lo entenderé ni del Espanyol ni de nadie".

