Joan García se despide del Espanyol en una publicación que no admite comentarios: "Esta decisión no será fácil de entender, no os pido que lo hagáis"

Joan García ha dicho adiós este miércoles a la afición del Espanyol, club al que llegó con 15 años y que dejará este verano para firmar por el Barcelona. Una decisión que no ha sido entendida por la afición perica que le considera un 'traidor' y que el propio guardameta asegura que no pide que entiendan. "Hasta siempre", asegura en una publicación, en la que repasa sus mejores momentos con la camiseta del Espanyol, que no admite comentarios para evitar la respuesta de la que fue su hinchada hasta hace poco.

mensaje de joan garcía

Ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Hoy me toca despedirme del club que ha sido mi casa desde los 15 años. Durante todo este tiempo he intentado crecer cada día como futbolista y como persona, siempre con humildad, esfuerzo y el orgullo de defender la portería del RCD Espanyol.

He dado todo lo que llevaba dentro para ayudar al equipo, para representar este escudo con la máxima entrega y para estar a la altura de lo que significa vestir esta camiseta.

Sé que está decisión no será fácil de entender para todo el mundo. No os pido que lo hagáis, pero si quiero que sepáis que ha sido una decisión muy meditada, pensando no solo en mi carrera, si no también en lo mejor para el club, para mi familia y para mí.

No es una despedida cualquiera, es una etapa que se cierra con la convicción de que todo lo vivido me ha hecho mejor. Gracias de todo corazón a todos los entrenadores, compañeros, al staff y a todas las personas que forman parte del día a día del club. En especial a Ramonet y a todos los que me acompañasteis en la residencia Josep Manel Casanova. Sin vosotros no sería quién soy a día de hoy.

INSTAGRAM - ESPANYOL Joan Garcia, tras lograr la permanencia con el Espanyol

Me llevo mucho más que fútbol, amistades, valors, aprendizajes y recuerdos imborrables como aquella noche del 23 de junio que nunca olvidaré. Y, sobre todo, gracias a la afición. Desde el prime día sentí vuestro cariño y en los momentos más duros vuestro apoyo fue lo que me empujó hacia delante. Me habéis hecho sentir parte de algo muy grande. Me voy con el corazón lleno de agradecimiento, consciente de que este camino ha tenido momentos dulces y también duros, pero todos ellos me han hecho crecer.

He defendido estos colores con todo lo que tenía y eso será siempre mi orgullo. Ahora comienza un nuevo reto. Lo afronto con ilusión, pero también con el máximo respeto por todo lo que dejo atrás. Gracias por todo pericos. Hasta siempre.