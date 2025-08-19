La conclusión que saca Dani Senabre tras el cambio de Xabi Alonso por Ancelotti en el Real Madrid: "A mí me da más miedo"

El Real Madrid abrirá esta noche la temporada 2025-2026 frente a Osasuna en el Santiago Bernabéu en su primer partido de Liga que comenzará a las 21 horas. Encuentro que se podrá seguir en Tiempo de Juego a partir de las 20:30h.

Será el debut del técnico vasco Xabi Alonso en Liga porque hay que recordar que ya dirigió al conjunto merengue en el Mundial de Clubes, con en el que llegó a semifinales y allí fue derrotado por el París Saint-Germain por 4-0.

EFE Luis Enrique y Xabi Alonso dan instrucciones a sus jugadores.

pasado de xabi alonso

Hay que recordar que Xabi Alonso llega al Real Madrid procedente del Bayer Leverkusen, donde permaneció tres temporadas.

En la memoria estará el curso 2023-2024 donde consiguió un doblete al conquistar la Bundesliga y la Copa Alemana. En aquella temporada solo perdió un encuentro, la final de la Europa League frente al conjunto italiano de la Atalanta por 3-0.

Antes de llegar a Alemania, Xabi formó parte del staff técnico de la cantera del Real Madrid, en el paso previo de dar el salto a la Real Sociedad B, con quien consiguió un ascenso a Segunda División.

Alamy Stock Photo Xabi Alonso, durante un entrenamiento

caras nuevas

También será el debut de las caras nuevas en el conjunto blanco como es el caso de Huijsen, Álvaro Carreras, Alexander-Arnold y Mastantuono.

Sobre la nueva campaña del Real Madrid, nuestro compañero Dani Senabre señaló lo siguiente en El Partidazo de COPE: “Yo soy de los que piensan que el Madrid tiene mucho mejor… bueno, visto desde Barcelona si quieres, desde el prisma del Barça, no sé si el Madrid va a ganar títulos, o no va a ganar títulos este año, pero lo que sé es que tiene mejor entrenador que el año pasado”.

realmadrid.com Huijsen, en su presentación con el Real Madrid

“No hablo, obviamente, de palmarés, de experiencia, que en todo eso Ancelotti está años luz por encima de Xabi Alonso, pero sí hablo de intervencionismo, de tomar decisiones, que es algo que se le ha criticado a Ancelotti”, añadió Senabre.

"Xabi Alonso, por lo que hemos visto hasta ahora en el Mundial de Clubes, es un entrenador que toma muchas decisiones, algunas te pueden parecer equivocadas, puede ser que contra el PSG fuera demasiado arriesgado, no lo sé. Cada uno tendrá su opinión, pero se implica, estudia todos los detalles, tiene un criterio, tiene una idea y yo creo que es todo lo que le faltó al Madrid en el pasado", indicó también Senabre sobre la figura de Xabi Alonso.

"A mí me da más miedo. Es que a veces las vacaciones y todo esto nos hace perder perspectiva, pero el año pasado el Barça le metió 16 goles al Madrid. Yo no creo que el Barça le meta 16 goles al Madrid", sentenció.