Miguel Ángel Díaz aclara la primera gran duda en el once de Xabi Alonso para el Real Madrid - Osasuna: será titular

El Santiago Bernabéu abre de nuevo sus puertas 87 días después y lo hace con la expectación de una noche que promete ser histórica. El regreso de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid marca el inicio de una nueva era, con la afición pendiente de cómo será el estreno del técnico en LaLiga y, sobre todo, de cuál será el primer once que presente ante Osasuna.

En El Partidazo de COPE, José Luis Corrochano preguntó a Miguel Ángel Díaz por las claves de esa alineación. Y el periodista fue claro: “Yo creo que el de Austria con Valverde por Ceballos. Tengo entendido que Mastantuono ha confirmado prácticamente Alonso que va a debutar, que va a tener minutos durante el partido”. El joven argentino Franco Mastantuono, de apenas 17 años, ya fue noticia tras entrar en la convocatoria oficial (COPE), aunque su estreno será previsiblemente desde el banquillo.

Corrochano insistió: “¿Pero suplente, no?”. A lo que Díaz respondió sin titubeos: “Sí, yo creo que no va a ser titular”. La primera gran incógnita queda despejada: Mastantuono tendrá minutos, pero no será de la partida en el estreno liguero de Alonso.

EFE El jugador argentino del Real Madrid Franco Mastantuono, durante el entrenamiento del equipo este lunes en Valdebebas para preparar el estreno liguero del equipo blanco ante Osasuna, este martes

Brahim se mantiene en el once

La gran novedad en el ataque será la confirmación de Brahim Díaz como titular. “Yo creo que Brahim se va a mantener en el once inicial”, adelantó Miguel Ángel Díaz en COPE. Eso desplaza a Rodrygo a un papel secundario, salvo giro inesperado.

La posible alineación que maneja Alonso arrancaría con Courtois bajo palos, Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras en los laterales, con Éder Militao y Dean Huijsen en el centro de la zaga. En la medular, la apuesta sería por Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Fede Valverde, que vuelve tras perderse parte de la pretemporada. Arriba, el tridente más esperado: Vinícius Jr., Kylian Mbappé y Brahim.

En esa lista de bajas, Alonso no podrá contar con piezas clave como Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy o Endrick. Además, Antonio Rüdiger cumplirá su último partido de sanción tras lo ocurrido en la final de Copa contra el Barça. El central alemán podrá regresar en la segunda jornada ante el Oviedo.

EFE El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso (izq.), habla con el jugador Kylian Mbappé durante un partido amistoso entre el WSG Tirol y el Real Madrid, en Innsbruck, Austria, el 12 de agosto de 2025.

La puesta en escena del nuevo Madrid se enmarca en un ambiente especial. El técnico donostiarra vuelve al Bernabéu ocho años, cuatro meses y un día después de su último encuentro en casa como jugador blanco. En el recuerdo, aquella despedida en la Supercopa de España en agosto de 2014 y su posterior regreso con el Bayern en 2017. Ahora, el reto es distinto: tomar las riendas de un banquillo de máxima exigencia tras hacer historia en el Bayer Leverkusen (COPE).

Osasuna con Lisci

Al otro lado estará Osasuna, que afronta la cita con el debut de Alessio Lisci en el banquillo. El técnico italiano ha introducido cambios significativos en la pizarra, apostando por un sistema de cinco defensas y dos carrileros largos. Entre las novedades destaca Raúl García de Haro, que con tres goles y una asistencia en pretemporada se ha ganado opciones para entrar en el once inicial.

En Pamplona confían en la capacidad de su nuevo entrenador para dotar de equilibrio al equipo. “La intención es ser un equipo equilibrado, que pueda dominar todas las fases del juego”, explicó Lisci en su presentación. Aun así, las estadísticas no están de su lado: Osasuna no gana en el Bernabéu desde la temporada 2003-2004, y el Madrid acumula más de 13 años sin perder ante los navarros en ninguna competición.

El encuentro será arbitrado por Adrián Cordero y comenzará a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu. El estreno liguero de Alonso se perfila como una noche para el recuerdo: la primera prueba de fuego para un entrenador que llega con un estilo propio y la misión de devolver al Real Madrid la ambición que se perdió en la etapa final de Carlo Ancelotti.