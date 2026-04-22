El 'like' de Mbappé a Mourinho que ha levantado la expectación del madridismo

Al Real Madrid le quedan 6 partidos para finalizar la temporada 2025/2026. Un año en el que en Chamartín se las prometían felices, pero que cierra sin títulos y con la incógnita de quién se sentará en el banquillo a partir del 30 de junio. No hay nada decidido con Arbeloa, pero ya van sonando nombres como Deschamps, Klopp, Sebastian Hoeness o incluso el retorno de José Mourinho.

El luso, actual técnico del Benfica, estuvo en el Bernabéu entre 2010 y 2013 y es uno de los nombres que más encandila a la afición blanca. Este miércoles la cuenta Score90 publicaba un montaje con Mou y Cristiano Ronaldo y ponía el foco sobre cómo habían aumentado los registros goleadores de CR7 después de unirse a su compatriota. Además, se planteaba una pregunta: ¿podría pasar lo mismo con Mbappé?

Esta cuestión y el posible retorno de Mou ha tenido mucha repercusión en las redes sociales con miles de comentarios y ‘me gusta’, entre ellos uno que ha causado un gran debate: el de Kylian Mbappe. El delantero galo, que aparece en la fotografía junto a Mou y Arda Güler, es uno de los más de 25.000 usuarios que han interaccionado con la publicación. Su like ha abierto muchas especulaciones y ha levantado la expectación del madridismo.