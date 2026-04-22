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El 'like' de Mbappé a Mourinho que ha levantado la expectación del madridismo
Una publicación de Score90 en la que se hablaba del posible retorno de Mourinho al Real Madrid recibió la aprobación de Mbappé en su Instagram.
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Al Real Madrid le quedan 6 partidos para finalizar la temporada 2025/2026. Un año en el que en Chamartín se las prometían felices, pero que cierra sin títulos y con la incógnita de quién se sentará en el banquillo a partir del 30 de junio. No hay nada decidido con Arbeloa, pero ya van sonando nombres como Deschamps, Klopp, Sebastian Hoeness o incluso el retorno de José Mourinho.
El luso, actual técnico del Benfica, estuvo en el Bernabéu entre 2010 y 2013 y es uno de los nombres que más encandila a la afición blanca. Este miércoles la cuenta Score90 publicaba un montaje con Mou y Cristiano Ronaldo y ponía el foco sobre cómo habían aumentado los registros goleadores de CR7 después de unirse a su compatriota. Además, se planteaba una pregunta: ¿podría pasar lo mismo con Mbappé?
Esta cuestión y el posible retorno de Mou ha tenido mucha repercusión en las redes sociales con miles de comentarios y ‘me gusta’, entre ellos uno que ha causado un gran debate: el de Kylian Mbappe. El delantero galo, que aparece en la fotografía junto a Mou y Arda Güler, es uno de los más de 25.000 usuarios que han interaccionado con la publicación. Su like ha abierto muchas especulaciones y ha levantado la expectación del madridismo.