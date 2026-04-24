Rafa Jódar en el Partidazo de COPE: "He disfrutado mucho en la pista, y es muy bonito ver a tanta gente disfrutando del partido"

El tenis español sonríe con la aparición de Rafa Jódar, la nueva sensación del Mutua Madrid Open. El joven tenista ha protagonizado una noche histórica al eliminar al número 8 del ranking ATP, Álex de Minaur, por un contundente 6-3 y 6-1. En declaraciones a 'El Partidazo de COPE', con Ángel García, Jódar ha expresado su alegría: "Estoy muy contento por conseguir la segunda victoria aquí en Madrid".

La pista central se ha rendido al talento del español, coreando su nombre en una atmósfera inolvidable. "He disfrutado mucho en la pista, y es muy bonito ver a tanta gente disfrutando del partido", ha confesado el jugador tras su exhibición.

He disfrutado mucho en la pista" Rafa Jódar

Un hito a la altura de Sinner

Con esta victoria, Rafa Jódar se convierte en el wildcard más joven en derrotar a un top-10 en un Masters 1000 desde que lo hiciera Jannik Sinner. Curiosamente, el italiano ha presenciado el encuentro desde la grada, aunque Jódar ha asegurado no haberse percatado: "No he tenido la ocasión de verle, estaba más enfocado en mi partido y con la misma mentalidad que tengo todos los partidos".

Estaba más enfocado en mi partido, con la misma mentalidad que tengo todos los partidos" Rafa Jódar

Próximo reto: Fonseca

El camino de Jódar en Madrid continúa y su próximo rival será el brasileño Joao Fonseca, otro de los adolescentes que deslumbran en el circuito. El español ha calificado el próximo duelo como "un buen partido contra un jugador muy duro", reconociendo los méritos de su oponente para alcanzar la tercera ronda.

Apoyo a Alcaraz y el futuro

En un día agridulce para el tenis español por la noticia de la lesión de Carlos Alcaraz que le aparta de Roland Garros, Jódar le ha enviado un mensaje de ánimo. "Una pronta recuperación, espero que esté en las pistas lo más pronto posible y que no sea muy grave", ha declarado. La irrupción de Jódar supone, en palabras del capitán de Copa Davis, David Ferrer, la llegada de una "nueva" ilusión para el tenis nacional.