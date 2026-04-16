La gran decisión que debe tomar el Real Madrid para la próxima temporada, según Juanma Castaño: "Debe elegir si quiere seguir jugando con Vinicius y Mbappé"

El Real Madrid quedó eliminado de la Liga de Campeones tras no lograr la remontada ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena, un resultado que deja al equipo al borde de una temporada sin títulos. La derrota en cuartos de final corta una racha positiva en Múnich y pone fin al sueño de conquistar la ansiada “Decimosexta”, además de complicar seriamente las opciones de éxito en una campaña irregular.

EFE Los jugadores del Real Madrid, cabizbajos tras la eliminación en Champions.

DERROTA EN MÚNICH Y TEMPORADA SIN TÍTULOS

Este tropiezo se suma a una dinámica negativa reciente. La temporada anterior ya fue decepcionante, con eliminaciones en Champions ante el Arsenal y derrotas en finales nacionales frente al FC Barcelona, que también se llevó LaLiga. Aunque el Madrid conquistó títulos menores como la Copa Intercontinental y la Supercopa de Europa, estos no compensaron el bajo rendimiento europeo, que acabó con la salida de Carlo Ancelotti.

El nuevo proyecto tampoco logró estabilidad. Tras la marcha de Luka Modric, Xabi Alonso asumió el mando, pero fue destituido tras una mala relación con la plantilla y resultados irregulares. Su sustituto, Álvaro Arbeloa, llegó con poco margen de maniobra y sufrió una temprana eliminación copera, además de varios tropiezos en Liga que alejaron al equipo del liderato.

EFE Los futbolistas del Real Madrid saludando a la afición madridista desplazada a Múnich.

Con la eliminación europea y a varios puntos del Barcelona en LaLiga, el Madrid se acerca a su primera temporada sin títulos desde la 2020-2021. A lo largo del siglo XXI, el club ya ha vivido situaciones similares, como en las campañas 2004-2005, 2005-2006 y 2009-2010, marcadas por fracasos en Champions y Copa, o la 2020-2021, donde rozó algún título sin éxito.

En conjunto, la campaña actual refleja un ciclo de inestabilidad deportiva y cambios en el banquillo que han impedido consolidar un proyecto competitivo. El Real Madrid, lejos de su nivel habitual en Europa, afronta un final de temporada con más dudas que certezas y con la obligación de reconstruirse.

LA GRAN DECISIÓN DEL REAL MADRID

El debate en el 'Tiempo de Opinión' de El Partidazo de COPE estuvo centrado en el futuro del Real Madrid de cara a la próxima temporada. Una campaña en la que podrían cambiar muchas cosas, empezando por el banquillo, donde quizás no siga Álvaro Arbeloa.

EFE Mbappé y Vinicius celebrando un gol durante un partido del Real Madrid.

"Tiene que hacer una venta buena", dijo Juanma Castaño sobre la plantilla madridista. Una opinión con la que Paco González se mostraba de acuerdo y afirmaba: "Hay que fichar un centrocampista y quizás también un delantero porque no sabemos cómo volverá Rodrygo de la lesión".

Juanma Castaño iba más allá y señalaba: "La gran decisión que tiene el club es si quiere seguir jugando simultáneamente con Mbappé y Vinicius. Esa es la gran decisión de futuro".

Roberto Morales, por su parte, comentaba: "Hay dos grandes decisiones. Una es la que has dicho, Juanma, y la otra es la del entrenador. Veremos si Florentino decide traer a un técnico con un nuevo libreto y le deja trabajar como Klopp, aunque es un imposible, o si recurre a Pochettino".

Para finalizar, Paco González recordó que Carlo Ancelotti llegó al Real Madrid sin ser un entrenador ganador como en su etapa del Milán y que con él el club blanco logró sus últimos grandes éxitos.