Manolo Lama, contra la actitud de Alexander-Arnold en el Manchester City - Real Madrid: "Dan ganas de bajar y ...."

La reciente victoria del Real Madrid sobre el Manchester City en la Champions League, que ha sellado el pase de los blancos a cuartos de final, ha traído consigo una notable polémica. Durante el Tiempo de opinión en El Partidazo de COPE, Manolo Lama ha expresado con dureza su opinión sobre el rendimiento y la actitud del defensa Alexander-Arnold.

EFE MANCHESTER (United Kingdom), 17/03/2026.- Jeremy Doku (R) of Manchester City in action against Trent Alexander-Arnold of Real Madrid during the UEFA Champions League Round of 16 2nd leg match between Manchester City and Real Madrid in Manchester, Great Britain, 17 March 2026. (Liga de Campeones, Gran Bretaña, Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Duras críticas a su actitud

El comentarista ha manifestado su frustración por lo que percibe como una falta de intensidad. "Arnold, te lo digo sinceramente, en la tele no sé cómo se verá, pero en el campo te dan ganas de bajar y meterle 2 meneos", ha afirmado Lama, evidenciando su exasperación.

En el campo te dan ganas de bajar y meterle dos meneos" Manolo Lama

Según el periodista, la imagen que proyecta el futbolista no es la adecuada. "Es que la desidia, es que no no digo que la tenga, pero es lo que expresa", ha comentado, sugiriendo que su actitud puede ser malinterpretada como apatía o desinterés por el juego. Para Lama, el problema es una cuestión de temperamento: "Como que le falta sangre", ha sentenciado.

EFE MANCHESTER (United Kingdom), 17/03/2026.- Real Madrid head coach Alvaro Arbeloa (L) talks to player Trent Alexander-Arnold after taking him off during the UEFA Champions League Round of 16 2nd leg match between Manchester City and Real Madrid in Manchester, Great Britain, 17 March 2026. (Liga de Campeones, Gran Bretaña, Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Le falta sangre" Manolo Lama

Victoria y pase a cuartos

Estas declaraciones se producen en el contexto de un partido en el que el Real Madrid ha conseguido la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones con un resultado global de 1-5 en la eliminatoria. El equipo blanco, que partía con una ventaja de 3-0 del partido de ida, ha vencido por 1-2 en el encuentro de vuelta, donde Alexander-Arnold fue sustituido en el minuto 83 por Carvajal.