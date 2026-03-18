el partidazo de cope
Manolo Lama, contra la actitud de Alexander-Arnold en el Manchester City - Real Madrid: "Dan ganas de bajar y ...."
El narrador en Tiempo de Juego cargó contra la actitud del defensa del Real Madrid durante el partido de Champions frente al Manchester City.
Madrid - Publicado el
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La reciente victoria del Real Madrid sobre el Manchester City en la Champions League, que ha sellado el pase de los blancos a cuartos de final, ha traído consigo una notable polémica. Durante el Tiempo de opinión en El Partidazo de COPE, Manolo Lama ha expresado con dureza su opinión sobre el rendimiento y la actitud del defensa Alexander-Arnold.
Duras críticas a su actitud
El comentarista ha manifestado su frustración por lo que percibe como una falta de intensidad. "Arnold, te lo digo sinceramente, en la tele no sé cómo se verá, pero en el campo te dan ganas de bajar y meterle 2 meneos", ha afirmado Lama, evidenciando su exasperación.
En el campo te dan ganas de bajar y meterle dos meneos"
Según el periodista, la imagen que proyecta el futbolista no es la adecuada. "Es que la desidia, es que no no digo que la tenga, pero es lo que expresa", ha comentado, sugiriendo que su actitud puede ser malinterpretada como apatía o desinterés por el juego. Para Lama, el problema es una cuestión de temperamento: "Como que le falta sangre", ha sentenciado.
Le falta sangre"
Victoria y pase a cuartos
Estas declaraciones se producen en el contexto de un partido en el que el Real Madrid ha conseguido la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones con un resultado global de 1-5 en la eliminatoria. El equipo blanco, que partía con una ventaja de 3-0 del partido de ida, ha vencido por 1-2 en el encuentro de vuelta, donde Alexander-Arnold fue sustituido en el minuto 83 por Carvajal.
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