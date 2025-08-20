Ni Rodrygo quiere irse ni el Real Madrid quiere venderle

Rodrygo Goes empezó la temporada como la terminó: Sin jugar. El brasileño perdió protagonismo en el tramo final después de su sustitución al descanso de la final de la Copa del Rey y no lo ha recuperado. Desde ese día no volvió a jugar en Liga y solo lo hizo 95 minutos en el Mundial de Clubes, repartidos en tres de los seis partidos de su equipo en esta competición.

Alamy Stock Photo Rodrygo del Real Madrid durante el partido del Grupo H del Mundial de Clubes contra el Red Bull Salzburgo

Ante Osasuna las cosas no cambiaron. Rodrygo no disputó ni un minuto. Brahim fue titular en la banda derecha y Mastantuono salió en su lugar. Luego Xabi Alonso movió de nuevo el árbol en ataque y el elegido fue Gonzalo. El brasileño estuvo calentando casi toda la segunda parte y se dirigió al banquillo con resignación cuando su entrenador decidió no agotar las cambios. Eso sí cree que puede darle la vuelta a la situación y acabar siendo importante.

Xabi Alonso, que no se ha reunido con el carioca desde que cogió las riendas del equipo, explicó así la ausencia de minutos para el delantero: "Con Rodrygo no ocurre nada. El Mundial fue un contexto diferente, pero hoy es solo un partido. Cuento con Rodrygo, es solo un partido, no hay que hacer una lectura demasiado a futuro, si no tiene minutos en tres meses ya responderé, ha sido por circunstancias del partido y decisiones mías".

EFE Rodrygo celebra su gol durante el amistoso con el Tirol en el que si que jugó.

Según ha podido saber Deportes COPE, al final todo va a depender del jugador. Si este no está a gusto podría acabar forzando su salida en los días que quedan de mercado, pero por el momento Rodrygo no quiere marcharse y el club no le ha pedido que lo haga. El Real Madrid no quiere venderlo, pero si el futbolista llega con una gran oferta y quiere irse le permitirían hacerlo.