Las obras en el Santiago Bernabéu para el partido de la NFL y la insonorización

Miguel Ángel Díaz informó en El Partidazo de COPE que el Real Madrid ultima los detalles para la celebración en el estadio Santiago Bernabéu, el próximo 16 de noviembre, del partido de la NFL que enfrentará a los Miami Dolphins y a los Washington Commanders. Por este motivo, el equipo de Xabi Alonso jugará tres partidos consecutivos fuera de casa en la Liga en noviembre (Rayo, Elche y Girona) y también ganará tiempo con el parón de selecciones.

Aunque en las negociaciones iniciales se había acordado derribar el vestuario local para acoger a las plantillas tan numerosas de ambos equipos, el Real Madrid ha conseguido evitarlo. Las visitas de los miembros de la NFL han sido constantes desde que se firmó el acuerdo el pasado mes de enero. Tan solo se ha ampliado el vestuario visitante, en el que se han instalado más duchas, como pudo comprobar Osasuna este martes.

NFL Tua Tagovailoa, quarterback de los Miami Dolphins, presenta el partido de Madrid.

El Real Madrid utilizará algunas espacios del estadio, como las zonas VIPS de detrás de los banquillos o la grada abatible ubicada en la parte baja del Fondo Sur, para instalar vestuarios provisionales. Hasta las ‘cheerleaders’ harán uso de ellos.

En los fondos, se ha recortado durante el verano la fila de asientos más cercana a la portería para poder ganar centímetros. Hay que tener en cuenta que para albergar un partido de fútbol americano el largo del terreno de juego debe ser de 110 metros (120 yardas), es decir, 5 más de lo que mide el campo de fútbol. Además, el día del partido se suprimirá otra fila más en cada fondo. Son desmontables, lo que facilita el proceso.

El Real Madrid ha recuperado esas localidades ubicando una grada abatible de unos 30 asientos en la salida del hipogeo, por lo que el aforo, sigue siendo prácticamente el mismo que el de la pasada temporada.

los conciertos en el santiago bernabéu

Por otra parte, el club continúa trabajando en un proyecto de atenuación acústica en el que el Real Madrid se gastará en torno a 15 millones de euros. La idea es cerrar el ‘sky-walk’ de los dos fondos con paneles, algunos fijos y otros móviles, para reducir el ruido exterior.

No se pretende convertir al Santiago Bernabéu en una sala de fiestas, pero sí en un recinto que pueda albergar un reducido y selecto número de conciertos anuales. El Real Madrid está en contacto con el Ayuntamiento para obtener un permiso especial y, a día de hoy, no se descarta poder celebrar el primer concierto antes de que acabe el año.

Cordon Press Miles de personas llenan las gradas del Bernabéu en un concierto de Manuel Carrasco.

Mientras tanto, los jugadores conocieron ayer el nuevo acceso al vestuario, con la frase de Di Stéfano a modo de recordatorio “ningún jugador es tan bueno como todos juntos”, en castellano y en inglés; y con las siluetas de las 15 Copas de Europa conquistadas para que les sirvan de inspiración.

Además, en las últimas semanas se han hecho pruebas de iluminación de la envolvente en el lateral de la Castellana y parece que han gustado, a la espera de la aprobación para realizar la instalación en el resto del estadio. Los aficionados podrán ver imágenes en movimiento, gracias al juego de luces y a la iluminación de los píxeles.