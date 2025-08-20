Paco González tiene claro lo que pasaría si llegase una oferta por Vinicius al Real Madrid: "Tu estrella se apagó"

El Real Madrid arrancó LaLiga con una victoria ante Osasuna (1-0) en un partido gris y falto de ritmo en el que Kylian Mbappé fue el gran protagonista. El delantero francés, que debutó en liga con la camiseta blanca, asumió la responsabilidad en ataque y firmó el único tanto del encuentro desde el punto de penalti, suficiente para salvar los tres puntos en un estreno liguero que dejó más dudas que certezas en el conjunto dirigido por Xabi Alonso.

900/Cordon Press Real Madrid posando antes de jugar contra el Osasuna900/Cordon Press

victoria aburrida del real madrid

La expectación en el Santiago Bernabéu era máxima: los debuts de Álvaro Carreras y Franco Mastantuono, la primera defensa formada con Trent Alexander-Arnold, y el estreno oficial de un equipo llamado a dominar en Europa. Sin embargo, el partido estuvo lejos de ser brillante. El Madrid fue dominador en fases largas, pero apenas generó ocasiones claras más allá de las acciones aisladas de Mbappé.

El francés, que se mostró físicamente más fresco que el resto, fue quien más lo intentó y quien acabó decidiendo el choque. Distinta fue la actuación de Vinícius Jr., que mostró un buen trabajo defensivo, pero estuvo prácticamente desaparecido en ataque, sin la chispa ni los desbordes que lo convirtieron en uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo.

la opinión de paco gonzález

En Tiempo de Juego, Paco González analizó la actuación del brasileño y fue contundente en su valoración: “Lo que se espera de Vinícius, su entrenador el primero, es que la líe. Hace 18 meses costaba 150 millones, por tasarlo a mi manera, y Rodrygo 125. Ahora mismo dudo que llegara ninguna oferta por Rodrygo, y si llega una por Vinícius, no creo que fuera de 150. Algo ha pasado en un año, se han diluido”.

EFE Vinicius y Boyomo disputando un balón en el Real Madrid - Osasuna

El Real Madrid logra así un debut con victoria, pero las dudas sobre el nivel ofensivo de Vinícius y la falta de chispa general del equipo marcan el inicio de una temporada en la que la exigencia será máxima.