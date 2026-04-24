Nacho Peña lo tiene claro con la polémica entre Arbeloa y Carvajal: "Por eso se lo ha cargado, sencillamente piensa que no está al nivel"

La tensa relación entre Álvaro Arbeloa y Dani Carvajal ha vuelto al centro del debate. Después de una fría respuesta del técnico sobre el lateral la semana pasada, Arbeloa ha intentado matizar sus palabras en la última rueda de prensa. Sin embargo, sus explicaciones han sido analizadas al detalle en 'El Partidazo de COPE', donde los tertulianos, con Juanma Castaño a la cabeza, han desgranado las claves de un conflicto que parece ir más allá de una simple respuesta a los medios.

Rectificación y elogios preparados

En su comparecencia, Arbeloa ha justificado su seriedad inicial asegurando que su reacción no fue contra Carvajal, sino por una pregunta que consideró inapropiada. "Mi respuesta del otro día fue seguramente una respuesta bastante cortante, bastante seria ante una pregunta que para mí, bueno, pues, la encontré fuera de lugar", afirmó el técnico. Tras ello, se deshizo en elogios hacia el jugador, a quien calificó como "una leyenda del Real Madrid" y "el canterano más importante en la historia del club", insistiendo en que no está justificado el papel que se le intenta poner en esta situación.

Mi respuesta del otro día fue seguramente una respuesta bastante cortante, bastante seria ante una pregunta que para mí, bueno, pues, la encontré fuera fuera de lugar"

EFE El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa

Para los colaboradores de El Partidazo de COPE, esta rectificación sonó a una lección bien aprendida. La opinión general en el programa fue que Arbeloa "aprobó en septiembre lo que suspendió en julio", dando a entender que la respuesta había sido preparada para calmar las aguas. Juanma Castaño destacó la evidente "falta de afecto total" y el "desapego" en el tono del entrenador al hablar de su capitán, en claro contraste con el cariño que muestra hacia otros jugadores.

El verdadero motivo: una decisión futbolística

El periodista Nacho Peña ofreció la que, para él, es la clave de todo el asunto, una tesis puramente deportiva. Aunque cree que Arbeloa "siente de verdad" el cariño por la trayectoria de Carvajal, su decisión de no alinearlo es estrictamente profesional. "Futbolísticamente, porque creo que esto es una decisión futbolística, piensa que no está al nivel de aquel Carvajal que tenía que ser titularísimo", sentenció Peña.

Sencillamente por eso se lo ha cargado y no lo pone de titular"

Esta visión sugiere que, más allá de polémicas personales, la suplencia de Carvajal responde únicamente al criterio del entrenador sobre su rendimiento actual. Según Peña, a Arbeloa "le incomoda la pregunta en modo selección" porque expone una decisión técnica que prefiere mantener en el ámbito interno, lo que explicaría la "cara incómoda" que mostró en la rueda de prensa inicial.

EFE El jugador del Real Madrid Dani Carvajal

Un distanciamiento reciente

A pesar de la justificación de Arbeloa, la sensación de que "algo se ha quebrado entre ellos" persiste, como apuntó Mónica Marchante. El periodista Roberto Palomar añadió que no se trata de un rencor del pasado, como sugería la opinión de Santi Cañizares, sino de una "decepción de Arbeloa con algunas cosas de Carvajal" que ha ocurrido en los "últimos meses", enfriando una relación que antes era buena.

Este deterioro parece tener su origen en el descontento del jugador por su falta de minutos. Se apunta a que "Carvajal es un tío con mucho carácter" y que su frustración ha sido visible en varias ocasiones, con imágenes del futbolista "jurando en arameo" tras algunos partidos. La eliminación en Albacete, donde el lateral quedó "señalado en algún gol", pudo ser uno de los puntos de inflexión que llevó a Arbeloa a preferir a otros jugadores por delante de él.

Ahora, la decisión de Arbeloa para el próximo partido contra el Betis está bajo la lupa. Como señaló Melchor Ruiz, cualquier elección será criticada: si lo alinea, se dirá que "se ha bajado los pantalones" ante la prensa; si lo mantiene en el banquillo, se le acusará de "cabezón". Mientras tanto, la polémica sobre el futuro de una de las grandes leyendas del club no hace más que crecer.