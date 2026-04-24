La interpretación que hace Siro López de las palabras de Arbeloa sobre Carvajal: "Creo que piensa que la pregunta del entorno y su justificación evidencia el distanciamiento"

El pasado martes, Álvaro Arbeloa se mostró algo cortante al responder una pregunta de nuestro compañero Miguel Ángel Díaz sobre la situación de Dani Carvajal.

EFE MADRID, 21/04/2026.- El defensa británico del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold (i), abandona el terreno de juego sustituido por Dani Carvajal durante el partido de la jornada 33 de LaLiga que Real Madrid y Deportivo Alavés disputan este martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/Juanjo Martín.

"Yo tengo 20 o 23 jugadores. Creo que cualquier jugador del Real Madrid tiene opciones de ir al Mundial y yo voy a pensar en lo que es mejor para mi equipo", fue la explicación del técnico madridista.

ARBELOA MATIZA SUS PALABRAS SOBRE CARVAJAL

Y este jueves el entrenador salmantino se defendió de las críticas recibidas en las últimas horas y dijo que se le está "intentando poner un papel no justificado" con el defensa del conjunto blanco.

Además, quiso matizar las causas por las que contestó de esa manera y negó que a la hora de decidir si Carvajal juega o no, existan motivos personales. "Mi respuesta del otro día fue seguramente una respuesta bastante cortante y bastante seria ante una pregunta que encontré fuera de lugar. No era una respuesta cortante en base a Dani Carvajal. Podéis mirar cuáles son todas mis respuestas cuando he hablado de él. Podéis preguntar a todos mis jugadores cómo hablo de Carvajal delante del grupo", señaló.

EFE MADRID, 21/04/2026.- El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa (dcha), da instrucciones a sus jugadores durante el partido de la jornada 33 de LaLiga disputado este martes ante el Deportivo Alavés en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/Juanjo Martín

"Se me está intentando poner un papel no justificado con Carvajal. Compartimos vestuario y posición y a pesar de lo que habla mucha gente, siempre he tenido una buena relación con él; siempre le he tratado con cariño. Alguien que piense que hago las alineaciones por motivos personales, tiene que ser alguien que haría eso. Me cuesta pensar que un entrenador en el mundo no haga alineaciones por motivos futbolísticos", agregó.

Y para finalizar, Arbeloa alabó a Carvajal y declaró que es un jugador clave en su equipo dentro y fuera del terreno de juego y además explicó que también podría serlo en la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

¿HAY TENSIÓN ENTRE ARBELOA Y CARVAJAL?

Y es que parece que la relación entre el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, y el jugador Dani Carvajal está marcada por la tensión. Y Siro López ha analizado El Partidazo de COPE la reacción del técnico a la pregunta del pasado martes, la cual considera una prueba del distanciamiento que existe entre ambos.

La clave para Siro está en que "él piensa que es una pregunta que viene marcada por el entorno, por el propio Carvajal". Esta percepción del técnico es, según el colaborador, "uno de los motivos que ha provocado el distanciamiento entre el jugador y y el entrenador".

El periodista ha calificado el momento como una "constatación" de que el conflicto va más allá de lo profesional. Siro López cree que Arbeloa reacciona así porque "cree que esa pregunta está dirigida por alguien", lo que le lleva a reafirmarse en su idea. "Hay algo personal", ha sentenciado, "que hay algo personal entre Carvajal y Arbeloa, o por parte de Arbeloa hacia Carvajal".