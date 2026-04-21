Santi Cañizares: "Carvajal no merece el trato que ha recibido de Arbeloa"

El exfutbolista Santi Cañizares ha vuelto a analizar la actualidad del Real Madrid en el programa Tiempo de Juego, esta vez centrando sus críticas en el entrenador, Álvaro Arbeloa. El debate se ha encendido tras conocerse el once titular para el partido contra el Alavés, una alineación con la que Arbeloa demuestra que no da por perdida LaLiga y en la que no figura Dani Carvajal.

Cañizares ha sido tajante al valorar la situación del lateral derecho, que considera injusta y prolongada durante toda la temporada. "Honestamente, Carvajal no merece el trato que ha recibido por parte de Arbeloa en esta temporada, no la merece, porque Carvajal es una leyenda del Real Madrid", ha sentenciado el comentarista.

EFE El lateral del Real Madrid Dani Carvajal, durante el partido de la jornada 29 de LaLiga que Real Madrid y Atlético de Madrid disputan este domingo en el estadio Santiago Bernabéu.

Una posible "inquina" personal

El exportero ha sugerido que la decisión de Arbeloa podría tener un trasfondo personal, recordando que Carvajal fue quien le relevó en el puesto de lateral derecho. "No sé si es una inquina por parte del entrenador o qué tiene, porque, bueno, pues, al final jugó en su puesto y fue el que le quitó el puesto y le dijo, 'tú, a la cochera, que yo voy a ser aquí lateral derecho y además más brillante'", ha expresado Cañizares.

Para Cañizares, estas situaciones son habituales en el fútbol "sobre todo cuando somos un poquito orgullositos, todos". Ha rematado su argumento con una frase contundente que ha sido celebrada en el estudio: "A mí me da que el rencor caduca más tarde que el yogur".

AFP7 vía Europa Press Dani Carvajal, durante un calentamiento con el Real Madrid

Falta de "decoro" con una leyenda

El colaborador de Tiempo de Juego ha insistido en que el estatus de Carvajal en el club debería garantizarle un trato diferente. "Repito, si está cojo, mutilado, que juegue para que todo el mundo lo vea, pero que tenga la oportunidad, en algún momento, de demostrarlo, no unos minutos cada mes", ha reclamado.

Finalmente, ha concluido su intervención lamentando la falta de consideración hacia el jugador. En su opinión, Carvajal "no lo merece, es una figura demasiado importante como para que el Real Madrid no tenga ni siquiera un poquito de decoro con él".