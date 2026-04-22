Juanma Castaño, sobre la frialdad con la que Arbeloa se refirió a Carvajal ante la prensa: "Es una falta de afecto total, ha puesto a Carvajal a la altura del resto del equipo"

La rueda de prensa postpartido de Álvaro Arbeloa al término del Real Madrid-Alavés fue objeto de debate en El Partidazo de COPE, tras la polémica por la respuesta que el entrenador madridista dio cuando fue preguntado por Miguel Ángel Díaz sobre Dani Carvajal.

Para el director del programa, Juanma Castaño, lo más impactante de las declaraciones del técnico salmantino fue que, al referirse a Vinicius, "le trata con un cariño fantástico y habla de él como un gran madridista que quiere a su club. Y cuando se le pregunta por Carvajal, lo que viene a decir es que piensa en el equipo".

Tanto para Juanma Castaño como para Paco González, lo de Arbeloa con Carvajal es "una falta de afecto ya no solo en lo personal, sino también en lo profesional". Castaño precisó: "Ha puesto a Carvajal a la altura del resto del equipo".

En el programa se sugirió que Arbeloa pudiera haberse referido a Carvajal con algo más de respeto: "Dice que tiene 23 jugadores y que todos podrían ir al mundial... Vamos a ver: tienes 22 jugadores y un capitán. Tienes 22 jugadores y uno que ha ganado seis Copas de Europa. 22 jugadores y un jugador que, después de una lesión grave, afronta la posibilidad tal vez lejana de ir a su último mundial. Puedes dedicarle un gran párrafo cariñoso aunque no le pongas en el campo".

LA RESPUESTA DE ARBELOA SOBRE CARVAJAL

En la rueda de prensa, Miguel Ángel Díaz le quiso poner la pregunta en contexto al entrenador del Real Madrid: "Quería preguntarte por otro gran madridista que tiene un final de temporada un poco delicado. Me refiero a Carvajal, que se está jugando también un puesto en la lista De la Fuente de cara al Mundial. Quería preguntarte si un entrenador del Real Madrid, la tesitura en la que estáis, se puede parar a pensar en eso. ¿Se puede ayudar a Carvajal también para seguir creciendo e intentar que acabe la temporada con más minutos o el entrenador está en otras cosas?"

Carvajal mostró frialdad con Carvajal de la siguiente manera: "Bueno, yo tengo 23 jugadores. Yo creo que cualquier jugador del Real Madrid tiene opciones de ir al Mundial y a mí, si me lo permitís, voy a pensar en lo que es lo mejor para mi equipo", sentenció.