Nacho Peña avisa de que el Real Madrid "está abierto a escuchar", pero no va a regalar a este futbolista

Rodrygo Goes atraviesa el momento más delicado desde que aterrizó en el Real Madrid. El delantero brasileño, que comenzó la temporada sin minutos y ya acumulaba un papel secundario en el tramo final de la pasada campaña, volvió a ser protagonista, pero no por su fútbol. Durante la victoria frente al Real Oviedo en LaLiga, las cámaras le captaron dejando una frase que rápidamente se viralizó: “¡Joder! Andate a la mierda. Siempre es lo mismo en cada partido”.

La reacción, interpretada por un especialista en lectura de labios, evidenció la frustración de un jugador que ha pasado de ser indiscutible a vivir relegado en la rotación. Rodrygo estuvo calentando gran parte de la segunda mitad, pero Xabi Alonso prefirió no agotar los cambios y el brasileño regresó al banquillo con gesto serio y resignado.

Xabi Alonso le resta importancia

El técnico quiso quitar hierro al asunto en rueda de prensa. “Con Rodrygo no ocurre nada. Cuento con él, es solo un partido”, aseguró Alonso, que insistió en que su ausencia de minutos respondía a “circunstancias del partido y decisiones mías”.

AFP7 vía Europa Press Rodrygo y Raúl Asencio del Real Madrid CF saludan a la afición tras el partido de fútbol de la Liga española, LaLiga EA Sports, disputado entre el Real Oviedo y el Real Madrid en el estadio Carlos Tartiere.

Sin embargo, la situación va más allá de un simple encuentro. Rodrygo terminó la temporada pasada fuera de los planes tras su sustitución en la final de la Copa del Rey, jugó apenas 95 minutos en el Mundial de Clubes y ante Osasuna tampoco disputó ni un minuto. Como recordó Nacho Peña en Tiempo de Juego, “es probable que viéramos el mejor Rodrygo desde marzo… pero su salida la veo complicada porque tendría que llegar un club con 100 millones encima de la mesa”.

Frustración y dudas sobre su futuro

El brasileño, que llegó en 2019 procedente del Santos por 45 millones, ha disputado 271 partidos oficiales con la camiseta blanca, sumando 68 goles, 51 asistencias y 13 títulos. Pese a ese bagaje, su papel actual es secundario y su permanencia en el equipo está en entredicho.

Alamy Stock Photo Rodrygo Goes del Real Madrid y Haissem Hassan del Real Oviedo durante el partido de fútbol de la liga española entre el Real Oviedo y el Real Madrid el 24 de agosto de 2025 en el estadio Carlos-Tartiere.

Según adelantó COPE, todo dependerá de él mismo: si decide forzar su salida y aparece una gran oferta, el club no se opondrá. Aunque la entidad no quiere venderlo, tampoco pondría trabas en caso de que el jugador lo pidiera expresamente.

Opiniones divididas

La tensión no ha pasado inadvertida. Analistas como Santi Cañizares han señalado en El Partidazo de COPE que, en otras circunstancias, Rodrygo “hubiese jugado más, pero ahora mismo hay decisiones que le superan”. Por su parte, Fernando Morientes defendió la postura del técnico, subrayando que Xabi Alonso está del lado del club.

Además, voces como la de Emilio Pérez de Rozas advierten que la situación puede volverse insostenible: “Te están echando”, llegó a decir en COPE.

Una relación pendiente de aclarar

Por ahora, Rodrygo asegura que no quiere marcharse y que confía en darle la vuelta a la situación. La plantilla ya está cerrada, como confirmó Xabi Alonso, y el mercado apenas ofrece margen. La incógnita es si el brasileño logrará recuperar el protagonismo perdido o si terminará siendo una salida inesperada en la recta final del verano.

El caso de Rodrygo recuerda que en el Real Madrid la competencia es feroz y que un jugador puede pasar de héroe a suplente en cuestión de semanas. La pelota ahora está en su tejado.