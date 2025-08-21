Fernando Morientes aclara la situación entre Rodrygo y el Real Madrid: "Xabi Alonso está del lado del club"

Hasta el descanso de la final de la Copa del Rey, que enfrentó el pasado 26 de abril al Real Madrid y al Barcelona en La Cartuja, Rodrygo había jugado en la pasada temporada 51 partidos, 40 como titular, y había marcado 14 goles. Por fin había logrado ser titular indiscutible con Ancelotti en todas las citas importantes. Se perdió por lesión el Clásico de Liga del Bernabéu y la visita a Anfield, pero había iniciado en el Clásico de la final de la Supercopa de España y en los dos partidos de las eliminatorias de Champions ante el City, el Atlético y el Arsenal.

Ancelotti metió a Mbappé en el descanso en el lugar de Rodrygo y desde entonces el brasileño se ha diluido como un azucarillo. Ya no participó en ninguno de los últimos partidos de Liga. Se justificó su ausencia en la lista ante el Celta con un proceso gripal. Ancelotti manifestó en la víspera del último Clásico liguero que estaba recuperado después de entrenar bien durante toda la semana, pero en Montjuic ni siquiera salió a calentar: “No se veía bien”, aclaró. Días después se marchó de un entrenamiento tocándose el muslo en Valdebebas y ya no fue convocado para las tres últimas jornadas.

Alamy Stock Photo Rodrygo del Real Madrid durante el partido del Grupo H del Mundial de Clubes contra el Red Bull Salzburgo

Xabi Alonso puso algo de luz en la rueda de prensa previa a su estreno contra el Al Hilal: “Puedo contar hasta un punto. Se tomó un tiempo, reseteó y ahora le veo con ganas de disfrutar”. El brasileño fue titular en el primer partido y le dio una asistencia de gol a Gonzalo. Desde entonces, no ha vuelto a jugar de inicio. En Estados Unidos sólo sumó 28 minutos más y en tres partidos se quedó sin jugar.

En la pretemporada, fue suplente en el amistoso a puerta cerrada de Valdebebas contra el Leganés, en el que lució el brazalete de capitán. Días después, en Austria, aprovechó unos minutos en la segunda parte en el único amistoso del Real Madrid para reencontrarse con el gol. Rodrygo marcó después de una brillante acción de Mbappé, que intentó sacarle una sonrisa en la celebración sin éxito.

Su último tanto oficial data del 4 de marzo en Champions ante el Atlético en el Bernabéu, al que regresó el pasado martes para vivir uno de sus días más duros como madridista. Rodrygo estuvo calentando casi toda la segunda parte para no jugar ni un solo minuto y ver cómo Xabi, después de haber apostado por Brahim en el once titular, daba entrada a Mastantuono y a Gonzalo.

EFE MADRID, 04/03/2025.- Los jugadores del Real Madrid celebran el primer gol del equipo madridista durante el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Atlético de Madrid disputan hoy martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE / Sergio Pérez.

Pese a ello, Rodrygo parece firme en su idea de continuar en el Real Madrid. Está convencido de que disputará el Mundial con su país. El brasileño asegura que nadie del club le ha comunicado personalmente que daba hacer las maletas, aunque a veces, con los hechos no hace falta ni preguntar.

El brasileño, con contrato hasta 2028, tiene hasta el próximo 31 de agosto para decidir su futuro. La próxima cita será en el Carlos Tartiere. Xabi sigue diciendo que cuenta con él y que habrá minutos para todos, pero si Rodrygo no los tiene ante el Oviedo, igual acaba cambiando de opinión.

la idea de morientes sobre el futuro de rodrygo

El ex futbolista Fernando Morientes habló en El Partidazo de COPE sobre la situación tan complicada de Rodrygo en el Real Madrid: "El jugador sabe que hay algo detrás, que el club no tiene ganas de venderlo y que Xabi Alonso está de parte del club porque no le ha dicho absolutamente nada. Y yo no sé si ahí manda Xabi Alonso o manda más el club. El jugador también tendría en un momento dado en el que tiene que ir a la oficina del entrenador y decirle, "A ver, ¿qué es lo que opinas? ¿Qué es lo que piensas de mí?" Y ahí ya le pones en una tesitura al entrenador".