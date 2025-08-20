El aviso de Emilio Pérez de Rozas a Rodrygo por su situación en el Real Madrid: "Te están echando"

El Real Madrid venció a Osasuna por la mínima en su estreno en LaLiga (1-0). Kylian Mbappé fue el encargado de meter el tanto de la victoria desde el punto de penalti. En 90 minutos, el conjunto blanco hizo un total de 18 tiros de los cuales 11 fueron a la portería que defendía Sergio Herrera. A pesar sumar los tres puntos, el equipo merengue firmó un partido gris y con falto de ritmo que dejó más dudas que certezas.

EFE Mbappé celebra con Vinicius su gol con el Real Madrid ante Osasuna

el once y los cambios

En el partido contra el conjunto rojillo, el Real Madrid sacó la siguiente alineación: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Arda Güler, Valverde; Brahim, Mbappé y Vinicius Júnior. Ya para la segunda parte, el técnico tolosarra dio entrada al terreno de juego a Gonzalo García, Dani Ceballos, Carvajal y Franco Mastantuono. Los minutos de estos dos últimos fueron significativos porque por un lado, el lateral derecho español volvió a jugar en el Santiago Bernabéu 318 días después mientras que el jugador argentino procedente de River Plate debutó en partido oficial con la camiseta blanca.

900/Cordon Press Real Madrid posando antes de jugar contra el Osasuna900/Cordon Press

Otro aspecto que llamó mucho la atención fue que Rodrygo no disputó ni un solo minuto. Al Madrid todavía le quedaba un cambio por hacer en la segunda parte y finalmente el brasileño se quedó en el banquillo. Ya en rueda de prensa, Xabi Alonso aclaró que con Rodrygo no hay ningún problema y que sigue contando con él esta temporada.

la visión de miguel pérez de rozas

En el programa de las 20:30 de Deportes COPE, Carlos Sáez le preguntó a Emilio Pérez de Rozas sobre la situación del carioca y el periodista catalán fue muy claro: "Marcharse del Real Madrid es muy difícil, pero amigo, te están echando. Es evidente que no hay quién se crea a Xabi Alonso diciendo que no hay lecturas de futuro. Este chico lleva tres meses sin jugar. No contó con él ni en el Mundial de Clubes. A mí me parece que no tiene ningún que Rodrygo siga ahí. También te digo, sin verlo y sin saberlo, ¿Quién va a pagar 90 millones por este hombre?".