Xabi Alonso no da por cerrada la plantilla del Real Madrid

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, aseguró estar “contento” con la plantilla que tiene actualmente, pero no quiso darla por cerrada, en los nueve días que quedan del mercado de verano, ya que, en su opinión, “hay que estar siempre preparados”. "No sé lo que va a suceder, pero yo estoy contento con la plantilla”, añadió el tolosorra que cuenta con los refuerzos de Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono para esta temporada.

El técnico insistió en su idea de dejar atrás el Mundial de Clubes e instó a no tener en cuenta lo ocurrido en dicho torneo respecto a su gestión de plantilla, al ser cuestionado por el poco protagonismo de Rodrygo Goes y los bajos números de Vinícius.

EFE Rodrygo en el partido contra el Al-Hilal del Mundial de Clubes.

“Para mí, la temporada, y casi mi etapa, ha empezado ahora. En el Mundial de Clubes la plantilla fue diferente. Sólo llevamos un partido. Todas las decisiones de jugar y hacer el once son mías, única y exclusivamente, junto a mi gente. Hablo con muchos jugadores, claro”, señaló el técnico, en referencia a Rodrygo.

También habló sobre otro brasileño, Vinícius: “El contexto del Mundial de Clubes es diferente. Las estadísticas hay que cogerlas con pinzas. Todos los jugadores son importantes y cuento con todos ellos. Todos pueden ser importantes”, apuntó. “Le veo bien. Llevamos poco tiempo, eso sí. Todos estamos empezando y estamos con muchas ganas. Viniendo de donde venimos, este año es muy importante y estamos con ganas de hacer un buen año”, dijo.

EFE Mbappé celebra con Vinicius su gol con el Real Madrid ante Osasuna

Un proceso de mejora que emplazó a según vayan llegando los partidos, sin preocuparle “nada” la distancia que pueda haber con el FC Barcelona, con un año más de rodaje con su técnico, a la vez que no se cerró a que sea el 4-3-3 ante Osasuna su esquema de juego predilecto. “Hablamos mucho del juego y de cómo podemos mejorar. Con pocos partidos tienes poca información. Hay que ir analizando mejor. Tenemos perfiles para jugar con diferentes sistemas y teniendo la idea clara. Podemos tener flexibilidad en los sistemas”, declaró.

Xabi Alonso no cuenta con un futbolista que ha sido importante en sus dos temporadas previas en el Real Madrid, Jude Bellingham, al haberse operado del hombro izquierdo, lo que le mantendrá de baja hasta finales de septiembre o principios de octubre. “A Jude se le puede encajar bastante bien a mi sistema. Si creo que no vamos a tener lesionados durante el año sería 'naiv'. No podemos pensar en jugadores fijos. No hay nadie o prácticamente nadie que lo sea. Nadie va a jugar todos los partidos, todos tendrán sus minutos”, señaló.

Jude Bellingham y la cicatriz de su operación

Además, habló del que será este domingo su reencuentro con un compañero en la selección española, Santi Cazorla, actualmente jugador del Oviedo: “No he hablado con él, la verdad. He estado más centrado en nosotros que en cosas sociales. Pero con Santi tengo un recuerdo espectacular como jugador y como compañero. En la Eurocopa de 2008, con toda la gente, se hizo un gran vestuario. Es muy respetado, la gente le tiene mucho cariño y futbolísticamente es un jugador excepcional. Recuerdo muy bien la primera impresión cuando llegó a la selección, fue espectacular. Y ahora muy contento de cómo ha vuelto a su casa y que sea un referente en el Oviedo”, señaló.

elogios para mastantuono

Destacó también la rápida adaptación del argentino Franco Mastantuono al señalar que “parece que lleve más tiempo” en una dinámica del primer equipo a la que se incorporó el 15 de agosto, un día después de cumplir la mayoría de edad. “El otro día le vi bien. Entró con buen impacto y energía. Mañana entra en la convocatoria y tiene opciones como todos de poder jugar”, dijo.

EFE Xabi Alonso da instrucciones Mastantuono durante el Real Madrid-Osasuna.

“A Franco le veo bien, con una integración muy buena; parece que lleva más tiempo con nosotros del que realmente lleva. Le veo con una sonrisa. Puede jugar en la última línea y también de enganche. En River Plate jugó mucho de ‘10’ y luego se fue acomodando de extremo. Tiene calidad para jugar en las dos posiciones, tiene movilidad y capacidad de asociación. Es un jugador al que le gusta asociarse, no sólo su jugada individual”, valoró.

El siguiente partido para Franco Mastantuono con el Real Madrid será este domingo en casa del Oviedo (21:30 horas), en su primer encuentro de Primera División en su campo desde 2001, un encuentro que Xabi Alonso consideró importante para medir el nivel lejos del Santiago Bernabéu: "Para la gente de Oviedo es un partido especial después de tantos años. Su primer partido de Liga allí. Vamos nosotros y para nosotros es muy importante también. Seguir creciendo fuera de casa será importante, el ser competitivos sin importar donde juguemos. Va a ser la tercera semana desde que empezamos y estamos expectantes por el partido de mañana”, declaró.