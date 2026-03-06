La sensación de Gonzalo Miró escuchando las palabras de Álvaro Arbeloa: "Llegó con un ánimo, un talente y una ilusión que ha ido perdiendo con el paso de los días"

El Real Madrid, tras perder frente a Osasuna y Getafe, se juega media temporada este viernes en su visita al Celta de Vigo. El conjunto de Álvaro Arbeloa está obligado a ganar en Balaídos y deberá hacerlo con un total de nueve bajas y la duda de Rüdiger, que arrastra unas molestias.

EFE MADRID, 02/03/2026.- El guardameta belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, a la finalización del encuentro correspondiente a la jornada 26 de Laliga EA Sports que han disputado este lunes frente al Getafe en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE / Juanjo Martín.

Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Rodrygo, Militao, Alaba y Ceballos no podrán jugar el decisivo encuentro por lesión; también se lo perderán Mastantuono, Carreras y Huijsen porque están sancionados.

EL MENSAJE DE ARBELOA EN RUEDA DE PRENSA

El margen de error, con cuatro puntos de desventaja con el FC Barcelona, se ha acabado para el Madrid. Y, pese a ello, Arbeloa no buscó justificaciones en la rueda de prensa previa al choque.

"Lo importante no es explicar el fracaso, lo fundamental es ganar. Explicar por qué has perdido no sirve de nada. Y en el Real Madrid solo importa ganar el próximo partido. Soy consciente de que el equipo puede jugar mejor y de que hay una gran plantilla", fue el contundente mensaje que envió el entrenador del conjunto madridista.

EFE Álvaro Arbeloa habló de las lesiones de Mbappé y Bellingham y pidió paciencia con Mastantuono y Huijsen.

Sobre las bajas, Arbeloa dijo: "A mis jugadores les digo que esto es el Real Madrid y no nos ponemos excusas. Tenemos que crecernos ante las adversidades. Ahora es el momento en el que se ve si somos valederos de llevar esta camiseta y este escudo".

Y para finalizar, al ser cuestionado en varias ocasiones por las dos derrotas consecutivas, Arbeloa comentó: "Entiendo que el ambiente no sea el más positivo, pero dentro sabemos que queda muchísima Liga y vamos a pelear".

Los comentaristas de El Partidazo de COPE analizaron las palabras del entrenador del Real Madrid en rueda de prensa y tanto David Sánchez como Gonzalo Miró quisieron dar su punto de vista.

"Yo creo que Arbeloa se vació y empezó muy fuerte en sus ruedas de prensa. Gastó muchos cartuchos con aquello de Vinicius y con lo de que no iba a quitar a los 'cracks', y no le queda tanto", afirmó David.

Y Gonzalo Miró, por su parte, comentaba: "Da la sensación de que Arbeloa ha perdido fuerza con su discurso. Es verdad que la tónica general del equipo y los resultados no ayuden. Pero sí es verdad que llegó con un ánimo, un talante y una ilusión que ha ido bajando con lo que ha ido viendo".