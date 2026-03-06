La teoría de Antonio Lobato sobre las palabras de Newey y los problemas de vibración del Aston Martin: "Creo que es un mensaje exagerado y que puede servir de excusa para modificar el motor"

El 'Team Principal' de Aston Martin, Adrian Newey, admitió este jueves que, debido a las vibraciones en el motor que sufre el 'AMR26', los dos pilotos apenas pueden rodar. Además, aseguró que el español Fernando Alonso "no puede dar más de 25 vueltas consecutivas sin correr el riesgo de sufrir daños permanentes en los nervios de las manos", mientras que, pese a todos estos problemas, cree que, tras encontrar una posible solución, podrían intentar estar en la 'Q3' del Gran Premio de Australia que inaugura a partir de este viernes el Mundial de Fórmula 1.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Adrian Newey, durante el final de la temporada pasada

La pretemporada para el equipo británico ha sido muy ajetreada. Ha sufrido con problemas en el motor que les suministra Honda y también en la batería, que ha provocado que apenas hayan podido rodar en los test de Baréin. Por lo que llegan con expectativas muy bajas al estreno este fin de semana del Mundial en Melbourne, aunque parece que han encontrado una pequeña solución provisional para esta carrera.

FERNANDO ALONSO CONFIRMA LOS PROBLEMAS

Fernando Alonso también confirmó los problemas del AMR26 y afirmó sentir las incómodas vibraciones que llegan del motor. "Bueno, se sienten, hay vibraciones que vienen por el motor, que Honda ya las identificó en los primeros test y hemos visto que el coche no aguanta; a veces se rompen los espejos, otra vez se rompe la luz trasera, otra vez los pilotos; lógicamente, notamos todas esas vibraciones y después de unas vueltas, pues se te quedan un poco adormecidas las manos o los pies o el cuerpo en general", aseguró Alonso en declaraciones a 'DAZN'.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press El Aston Martin volvió a sufrir problemas mecánicos y se quedó parado al inicio de la sesión vespertina.

Sin embargo, el bicampeón del mundo se mostró optimista. "Quiero decir que las vibraciones no son el problema mayor que tenemos. Si estuviésemos luchando por la victoria, con las vibraciones puedo hacer tres horas en el coche que no me pasaría nada. No estamos en esa situación, por desgracia, y las vibraciones lo que hacen es que se rompen luego las baterías; entonces es ahí un poco el punto que tenemos que mejorar esas vibraciones, vengan de donde vengan, del motor", advirtió.

En este sentido, de cara al fin de semana en Melbourne, el asturiano confirmó que en Honda "han probado tres o cuatro soluciones en Japón en el banco de pruebas". "Tengo curiosidad de ver cómo van en el coche", admitió el ovetense.

ANTONIO LOBATO ANALIZA LAS PALABRAS DE NEWEY

Carlos Miquel y Antonio Lobato, a escasas horas de los primeros entrenamientos libres del GP de Australia, desgranaron este jueves en El Partidazo de COPE todas las novedades y claves en el Mundial de Fórmula 1 2026.

Alamy Live News. Fernando Alonso de Aston Martin Aramco Honda en la pista durante el día 4 de la prueba de pretemporada de Fórmula 1 2026 en el Circuito Internacional de Baréin

"Creo que todo esto que ha dicho Adrian Newey sobre la seguridad de los pilotos, creo que es una excusa que están preparando para poder modificar el motor antes de que se cumplan las seis primeras carreras", empezó diciendo el narrador de DAZN.

Y agregaba: "Esos cambios en el motor los permite la FIA porque en el reglamento hay un artículo que habla de los problemas de seguridad para los pilotos".

Para finalizar, Antonio Lobato insistía en su idea y señalaba: "Pienso que han empezado a mandar este mensaje exagerado para tratar de agarrarse a ese artículo que permite modificar el motor".