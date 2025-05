Maldini se sincera sobre la eliminación del FC Barcelona ante el Inter de Milan en la Champions: "Se lo merecía"

Publicado el 07 may 2025, 11:36 - Actualizado 07 may 2025, 11:57

Julio Maldonado 'Maldini', uno de los analistas más reconocidos del periodismo deportivo español, no se ha mordido la lengua al analizar la derrota del FC Barcelona frente al Inter de Milán en las semifinales de la Liga de Campeones. Durante su intervención en El Partidazo de COPE, el tertuliano quiso poner en valor el papel del conjunto azulgrana, pero dejó claro que el resultado, por duro que parezca, se ajusta a la realidad del fútbol: “El Barça ha sido superior, pero el Inter se lo merecía”.

La eliminatoria, que quedará grabada en la memoria de los aficionados por su intensidad, emoción y dramatismo, terminó con un 4-3 en San Siro y un global de 7-6 favorable al conjunto italiano. El Barça rozó la final con un gol de Rapinha en el 89, pero Acerbi en el 93 y Frattesi en la prórroga destrozaron un sueño que parecía alcanzable.

“El fútbol no siempre premia al mejor”

En su análisis en COPE, Maldini aseguró sin titubeos que "el Barça ha merecido estar en la final", alabando especialmente el segundo tiempo del equipo dirigido por Hansi Flick, que fue “muy superior al Inter”. Para el analista, el cambio tras el descanso fue rotundo: “Después del 2-1, para mí, el Barça se ha comido al Inter. Ha convertido a Sommer en el mejor. Y el fútbol a veces no premia al mejor”.

AFP7 vía Europa Press Gerard Martin y Raphinha Dias Belloli del FC Barcelona se lamentan durante el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2024/25 entre el FC Internazionale Milano y el FC Barcelona en el estadio Giuseppe Meazza el 6 de mayo de 2025 en Milán.

Maldini no escondió su admiración por algunos de los jugadores clave del Barça: “Me ha encantado Pedri, me ha encantado Lamine Yamal, me ha encantado Frenkie de Jong”. Pero al mismo tiempo quiso reconocer el mérito del conjunto 'nerazzurro', que supo resistir y golpear en el momento justo: “Al final hay que darle la enhorabuena al Inter”, concluyó.

El partido de vuelta, disputado en un San Siro a rebosar, fue una oda al fútbol europeo: 13 goles entre la ida y la vuelta, cambios de guion constantes y una prórroga de infarto. El Barça, que no alcanzaba unas semifinales desde 2019, vio cómo la ‘orejona’ se esfumaba de nuevo a las puertas, justo cuando parecía más cerca.

el Barça, a casa con honor

Más allá del resultado, Maldini quiso resaltar que el Barcelona “murió de pie”. Tras la primera parte en la que el Inter logró dominar las transiciones, el Barça despertó con un juego vertiginoso que desdibujó por completo al equipo de Simone Inzaghi. El gol de Eric García, el empate de Olmo y la aparición estelar de Rapinha casi culminan una remontada histórica.

Sin embargo, el Inter tiró de épica. Cuando peor estaba, Acerbi forzó la prórroga y Frattesi, con un gol en el 99, selló el pase a la final de Múnich, donde se medirá al PSG o al Arsenal. Una clasificación que no fue fruto del azar, como subrayó Maldini: “El Inter ha jugado muy valiente. En el primer tiempo hizo una persecución hombre a hombre, arriesgando. Y al final le ha salido bien”.

El análisis de Maldini refleja la complejidad del fútbol moderno, donde el talento no siempre es suficiente y la efectividad acaba marcando la diferencia.

AFP7 vía Europa Press Marcus Thuram del Inter ayuda a Lamine Yamal del FC Barcelona durante el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2024/25 entre el FC Internazionale Milano y el FC Barcelona en el estadio Giuseppe Meazza el 6 de mayo de 2025 en Milán.

Para el Barça, el sueño europeo se esfumó, pero el reconocimiento del rival y la crítica ponderada de voces autorizadas como la de Maldini permiten valorar la hazaña desde otro ángulo: el de un equipo que, aunque eliminado, recuperó el respeto europeo y plantó cara hasta el último suspiro.