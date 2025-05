Isaac Fouto pide el VAR al ver la imagen del escupitajo de Íñigo Martínez y Acerbi: "Tiene que sacar roja"

Publicado el 07 may 2025, 01:07

El escupitajo de Íñigo Martínez a Francesco Acerbi durante el partido entre el FC Barcelona y el Inter de Milán ha encendido la polémica en los medios y en las redes sociales. La acción no fue sancionada en el momento ni revisada por el VAR, pero tras el encuentro han aparecido vídeos grabados desde la grada en los que se aprecia claramente el gesto del central español. El periodista Isaac Fouto, colaborador habitual de El Partidazo de COPE, ha sido tajante: “Tiene que sacar roja”.

La UEFA no repitió la jugada

Todo ocurrió tras el 2-0 anotado por Çalhanoglu desde el punto de penalti en el minuto 44. Mientras el turco se preparaba para lanzar, Íñigo Martínez se colocó junto a Acerbi en la media luna del área para intentar distraer al lanzador. Después del gol, el defensa italiano fue en busca del jugador azulgrana para recriminarle su actitud. Fue entonces cuando se produjo el supuesto escupitajo, que desató una trifulca entre varios jugadores.

En el programa El Partidazo de COPE, los periodistas analizaron la escena con las imágenes aparecidas posteriormente. “Ya han publicado la imagen… se ve como Íñigo le escupe. Muy asqueroso”, afirmaba Manolo Lama. La respuesta de Fouto no dejó lugar a dudas: “Debería entrar el VAR. Porque es lo más asqueroso que se puede ver en un partido”.

Íñigo Martínez y Acerbi

El debate se centró en por qué el vídeoarbitraje no actuó en este caso. Fouto fue claro: “No os equivoquéis con el tema de la realización. La realización del VAR en UEFA es independiente. No tiene nada que ver con lo que ve el espectador”. Es decir, aunque la televisión no mostrara la jugada en directo, el VAR podría haber tenido acceso a otras cámaras para analizarla.

Un escupitajo grabado

El vídeo que ha generado la polémica fue grabado por un aficionado desde la grada, con calidad inferior a la televisiva. Aun así, muestra a Íñigo Martínez haciendo un gesto claro con la cabeza, típico de quien va a escupir. “Lo que haces cuando vas a escupir”, describía Ángel García, otro de los presentes en la tertulia. Aunque no se ve el esputo en sí por la distancia, el movimiento es evidente.

“Si tienen las imágenes, creo que le expulsan”, opinó Pedro Martín en el mismo espacio, en alusión a la posibilidad de que los árbitros no tuvieran la evidencia suficiente durante el partido. Y es que, aunque el colegiado polaco Szymon Marciniak se llevó la mano a la oreja para hablar con la sala VOR, finalmente no se sancionó ni el escupitajo ni una posterior supuesta agresión de Acerbi al revolverse.

Este tipo de incidentes, que ensucian el espectáculo deportivo, alimentan la polémica en torno al uso del VAR y sus límites. ¿Debe actuar solo si hay imágenes claras en tiempo real? ¿Puede intervenir con vídeos posteriores, aunque sean de baja calidad?

AFP7 vía Europa Press Francesco Acerbi del Inter celebra un gol durante el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2024/25 entre el FC Internazionale Milano y el FC Barcelona en el estadio Giuseppe Meazza el 6 de mayo de 2025 en Milán.

Para Isaac Fouto, la respuesta está clara: “Tiene que sacar roja”. Y no es el único que lo piensa. La acción ha desatado un aluvión de críticas en redes sociales, donde se exige una sanción ejemplar al defensa del Barcelona.

La UEFA, por el momento, no se ha pronunciado oficialmente. Pero si el vídeo forma parte del informe arbitral o es enviado posteriormente a los órganos disciplinarios, Íñigo Martínez podría enfrentarse a una sanción que llegaría en forma de partidos sin jugar... aunque ya no sirva de consuelo para Acerbi.