Maldini pronóstica cuál será la final de la Champions y quién será el próximo campeón: "Si gana, esto no lo saca nadie"

Este martes arrancó la edición 2025/2026 de la Liga de Campeones. 36 equipos competirán con un único objetivo: levantar el título el próximo sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest. Será la segunda edición con el actual formato de un único grupo después de un primer año en el que la orejona fue a parar a París.

formato de la champions

Cada equipo disputará 8 partidos en la Fase de Liga, cuatro serán como local y cuatro a domicilio. Tras ello, se clasificarán directamente para octavos de final los ocho primeros. Los equipos clasificados del 9 al 24 disputarán una eliminatoria a doble partido con la vuelta en casa de los equipos que queden entre el 9 y el 16. Los clubes que queden entre el 25 y el 36 serán eliminados de la competición.

el gran cambio de esta temporada

A partir de esta 2025/26, los ocho equipos que terminen más arriba en la Fase Liga tendrán la ventaja de jugar la vuelta como locales en todas las eliminatorias. Si un club elimina a otro que terminó más arriba en la tabla en la fase de cruces, pasará a heredar automáticamente ese estatus de primer clasificado y, por lo tanto, robará la condición de jugar siempre la vuelta en casa. Se trata de una forma de premiar la clasificación liguera ya que en la edición inaugural se sorteó el orden de los partidos en los choques de cuartos y semifinales.

COPE La final de la Champions se jugará el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest

el favorito para maldini

Este martes en su espacio Mundo Maldini de El Partidazo de COPE, Julio Maldonado analizó el inicio de la Champions League y pronóstico quién ganará la edición 2025/2026: "El Barcelona es el equipo español con mejor calendario, es el que más suerte ha tenido, aunque tenga a PSG y Chelsea. El peor lo tiene el Real Madrid que tiene City, Liverpool, Juve...", ha comenzado.

El experto en fútbol internacional ve al Real Madrid como "semifinalista" al que cree que "le siguen faltando centrocampistas para manejar los partidos importantes". Por el contrario, apuesta por el Barcelona "en la final". "Yo apuesto por el Barça como campeón, para mi es el principal favorito, aunque tiene el problema de que adelantando tanto la defensa le pueden cazar", auguró. "Como gane la Champions, esto no lo saca nadie", ha bromeado.

EFE El delantero polaco del FC Barcelona Robert Lewandowski y Lamine Yamal, junto a sus compañeros

Sobre el Atlético de Madrid, considera que "cumple" si llega a "cuartos", aunque puede "soñar". Al Villarreal lo ve "metiéndose en octavos de final vía play-in" y el Athletic cree que "va a estar ahí, pero al menos en el play-in se mete". Además, ve a la Premier League como gran dominadora este año con "dos o tres equipos en cuartos". Para Maldini, "Lamine Yamal va a ser el mejor jugador si el Barça es campeón". Como revelación se queda con "una frikada" y es Berg, "centrocampista del Bodo/Glimt que me gusta mucho". El mejor portero será "Donnarumma" porque "a Courtois le llegan poco" y el equipo revelación un "Bodo/Glimt que se va a meter en el play-in". Por último se decanta por una final "Barça-Bayern de Múnich".

