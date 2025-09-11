La UEFA implementa una novedad importante para la fase regular de la Champions League

La UEFA emprenderá una ronda de contactos para ver si abre la mano a jugar en el extranjero.

El Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó una modificación del reglamento de sus competiciones de clubes masculinos para la temporada 2025-2026, para permitir la sustitución temporal como máximo de un jugador de campo, por una lesión o enfermedad de larga duración, durante la fase liga hasta la sexta jornada incluida.

"El motivo de esta adaptación es garantizar que las listas de convocatorias no se reduzcan de forma injusta y que los jugadores estén protegidos frente a una presión adicional por la carga de trabajo", explicó la UEFA tras la reunión de su Ejecutivo este jueves en Tirana.