Enric Masip, en El Partidazo de COPE: "La estrategia de Font nos ha acabado ayudando"

Enric Masip, asesor de Joan Laporta, ha repasado la victoria en las elecciones del FC Barcelona en el programa 'El Partidazo' de COPE. El miembro de la candidatura ganadora ha asegurado que preveía un resultado claro y ha abordado las polémicas de la jornada electoral, incluyendo un incidente personal que ha querido aclarar.

Preguntado en la cadena COPE por su encontronazo con el periodista Edu Polo, Masip ha sido tajante: "Como no me gusta mentir, evidentemente pasó". El asesor ha explicado que el periodista le "miró con una cara de desprecio" y él le respondió: "Tira, tira, como diciendo, a mí no me mires así". Masip ha negado haberle insultado, "cosa que él sí ha puesto en su tuit", y ha calificado el episodio como el "momento de gloria" del periodista.

Joan Laporta, reelegido presidente del Barcelona

Masip también ha denunciado otras situaciones durante la jornada electoral. Ha señalado que "gente de la otra candidatura" intentó "hacer ver que era una vergüenza utilizar a los jugadores para que vinieran a votar", algo que, según él, no sucedió y fue voluntad de los propios futbolistas. Lo ha atribuido a "las malas artes o de la campaña que hace alguien cuando no tiene argumentos".

"Pensaba que estaría en un 70-30"

Siendo sincero, pensaba que estaría alrededor del 70-30 Enric Masip

Sobre el contundente resultado electoral, el asesor de Laporta ha afirmado que sus previsiones eran acertadas. "Siendo sincero, pensaba que estaría alrededor del 70-30", ha confesado. Ha basado su pronóstico en la percepción que captaba en la calle y en la diferencia de afluencia en los actos de campaña: "Veías las carpas nuestras los días de partido y nuestra sede, y estaba a tope, pero a tope, y no era lo que parecían las demás".

EFE BARCELONA, 15/03/2026.- El técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick (d) y el candidato Joan Laporta, antes de votar en las elecciones que se celebran este Domingo para elegir al nuevo presidente del equipo blaugrana. EFE / Alberto Estevez.

Para Masip, no hubo un único momento clave en la campaña, sino que la victoria se debe a que Laporta "sobre todo, ha explicado la obra hecha". Considera que la estrategia de la oposición de "ensuciar" la campaña y centrarse en el pasado les acabó ayudando, ya que el barcelonista "se siente orgulloso y contento" con la gestión actual.

Comunicación y el valor de ser diferente

De cara al nuevo mandato, Enric Masip ha identificado un área de mejora principal que ya han empezado a trabajar: la comunicación. "Creo que el primer mandato hemos, y ya lo hemos hecho ya la parte final de este mandato, la comunicación", ha señalado, poniendo como ejemplo las recientes entrevistas del presidente. A nivel personal, se ha definido como una persona que no disfruta de la fiesta, en contraste con Laporta, pero cree que precisamente por eso le aporta valor: "Soy todo lo contrario a lo que la gente suele llamar palmero", ha remarcado.