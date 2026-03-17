La Federación Española pide incluir Valencia y Vigo como sedes del Mundial

El mapa de las sedes españolas para el Mundial de 2030 ha sufrido un cambio significativo en las últimas horas. Según ha informado el periodista Isaac Fouto en 'El Partidazo de COPE', A Coruña se ha retirado oficialmente de la carrera, una decisión que se suma a la ya conocida baja de Málaga. Con estas dos ausencias, la candidatura española cuenta actualmente con nueve sedes confirmadas para el torneo que organizará junto a Marruecos y Portugal.

Las razones de las renuncias

La decisión de la ciudad gallega ha sido comunicada por su alcaldesa, Inés Rey, junto al presidente del Deportivo de La Coruña, Juan Carlos Escotet. Ambos han explicado que no estaban dispuestos a ser sede "a cualquier precio", lo que ha provocado la retirada de su candidatura. Como consecuencia, la visita que los responsables de la FIFA tenían programada para este miércoles a la ciudad ha quedado suspendida.

El Racing a su llegada a Riazor, antes del partido contra el Deportivo

De este modo, la lista actual de estadios que siguen en el proceso incluye el Santiago Bernabéu y el Metropolitano en Madrid, el Camp Nou y el Stage Front Stadium en Barcelona, San Mamés y el Reale Arena en el País Vasco, La Romareda en Zaragoza, el Estadio Gran Canaria en Las Palmas y La Cartuja en Sevilla.

La apuesta por Valencia y Vigo

Aunque no es obligatorio suplir las dos bajas, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha movido ficha y ha solicitado formalmente a la FIFA que considere la inclusión de dos nuevas ciudades: Valencia y Vigo. Tal y como ha señalado Fouto, la RFEF es quien realiza la petición, pero ha insistido en que, en última instancia, el organismo internacional "es la única que decide".

Es la única que decide" Isaac Fouto

La candidatura de Valencia con el nuevo Mestalla cuenta con un fuerte respaldo. La RFEF considera que "va a ser el estadio más moderno" y destaca la importancia de la capital del Turia, ya que "es la tercera ciudad de España". Además, según la misma información, la propia FIFA vería con muy buenos ojos la incorporación de Valencia al proyecto mundialista.

Valencia CF Uno de los momentos más emotivos vividos en Mestalla

Por su parte, la inclusión de Vigo presenta un desafío técnico, ya que el estadio de Balaídos no alcanza actualmente el aforo mínimo de 42.000 espectadores que exige la FIFA. No obstante, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ya ha manifestado su compromiso de acometer una nueva ampliación para cumplir con los requisitos del torneo.

La FIFA continúa con las inspecciones

Mientras se resuelven estas incógnitas, los representantes de la FIFA continúan con su calendario de visitas a las candidatas. Durante la jornada de hoy, la delegación ha estado en el Estadio Gran Canaria, y mañana se desplazará a Sevilla para evaluar La Cartuja. Estas inspecciones son clave para la decisión final sobre las sedes que albergarán el Mundial 2030.