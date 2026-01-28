"Toda la táctica de Mourinho de retrasar el partido lo más posible, le ha dado resultado"

El Real Madrid perdió por 4-2 este miércoles ante el SL Benfica en la última jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26, quedándose fuera del 'Top 8', después de un mal partido de los blancos en Da Luz, solo con opciones gracias a un doblete de Kylian Mbappé y a las paradas de Thibaut Courtois, superados por la agresividad y la intensidad que propuso el conjunto luso.

EFE Gol de Pavlidis para el Benfica frente al Real Madrid en la octava jornada de la Liga de Campeones

RÍDICULO EN LISBOA

El 15 veces campeón de Europa jugó con fuego en Lisboa y se quemó. En su reencuentro con José Mourinho y Da Luz, escenario de la 'Décima', los blancos no dieron la talla pese a adelantarse con la pegada habitual en su primer disparo a puerta del partido, obra de Mbappé. Pero la lógica se impuso y Benfica, que acabó con más de 20 remates, se puso por delante antes del descanso con goles de Schjelderup y Pavlidis.

La banda defendida por Álvaro Carreras fue una autopista en una zaga madridista blanda y por ahí encontraron los portugueses sus oportunidades. Schjelderup volvió a golpear y Mbappé acercó al Real Madrid de nuevo, pero un gol del Sporting CP en Bilbao y un testarazo de Trubin en el descuento obliga a los blancos a pasar por la penitencia de los 'playoffs' de nuevo, como el Benfica, gracias a ese gol postrero de su portero.

Una estrategia al límite del reglamento

Y uno de los protagonistas del encuentro ha sido José Mourinho por su particular manera de entender el fútbol. El técnico portugués intentó por todos los medios retrasar el inicio de la segunda parte para así asegurarse que el resto de partidos hubieran finalizado mientras se jugaban los últimos minutos del Benfica - Real Madrid, donde su equipo se jugaba la clasificación para el play-in de la Champions League. Un gesto que analizó Pedro Martín en Tiempo de Juego.

EFE José Mourinho, durante el partido ante el Real Madrid

Y la táctica o estrategia le ha salido a la perfección al entrenador del Benfica porque en la última jugada del partido su equipo marcó el 4-2 definitivo. Tal y como ha señalado Pedro Martín, "toda la táctica de Mourinho de retrasar el partido lo más posible, le ha dado resultado". Una valoración que subraya la efectividad de una estrategia controvertida pero que ha sido decisiva para el futuro del equipo en la competición.