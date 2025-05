El jugador que necesita el Real Madrid de Xabi Alonso, según Maldini: "Me parece un gran fichaje"

Publicado el 15 may 2025, 12:57

La era Carlo Ancelotti tiene fecha de caducidad y en el Real Madrid se cuentan los días para que arranque la etapa Xabi Alonso. El tolosorra será el próximo inquilino del banquillo del Bernabéu los próximos tres años y arrancará su legado dirigiendo al equipo en el próximo Mundial de Clubes. Para entonces, el italiano ya habrá debutado como seleccionador brasileño, su nuevo proyecto como entrenador.

La etapa xabi alonso

Xabi Alonso militó durante cinco temporadas en el Real Madrid. El donostiarra fue el jefe del centro del campo de un equipo que conquistó 1 Champions League, 1 Liga y 2 Copas del Rey y que coincidió en tiempo con el Barça de Messi y Guardiola. 11 años después de su salida al Bayern de Múnich, en el mercado veraniego de 2014, retorna al Bernabéu esta vez como entrenador. Tres años de contrato y el aval de haber conseguido romper la maldición del Neverkusen llevándole a conquistar la primera Bundesliga de su historia.

Un Real Madrid necesitado de fichajes

Lo que está claro es que con Xabi Alonso llegarán al menos un puñado de fichajes. Hace unos días, Melchor Ruiz informó en Deportes COPE que el club estaba trabajando en los fichajes de un lateral derecho, que será el inglés Alexander Arnold, un lateral izquierdo y un central. A ellos podrían unirse un hombre en el centro del campo y otro en ataque, dependiendo de si hay salidas de hombres importantes. Tampoco se pierde de vista a Joan García, portero del Espanyol y que está siendo el mejor de esta temporada.

EFE Alexander-Arnold será el primer fichaje del Real Madrid

Maldini pone un nombre sobre la mesa

Este martes en El Partidazo de COPE, Julio Maldonado 'Maldini' ha realizado su tradicional sección en la que suele desgranar toda la actualidad del fútbol internacional. Como no podía ser menos, sobre la mesa ha estado el tema Xabi Alonso. Juanma Castaño le ha preguntado por su estilo de fútbol y cómo se adaptaría al Real Madrid. También ha salido el tema refuerzos y qué nombres le podrían venir bien al equipo blanco.

"Yo creo que el Madrid necesita un central. Y yo creo que Huijsen, el español, el del Bournemouth... Se ha hablado de Saliba, que es mejor, pero Saliba va a ser prácticamente imposible que deje el Arsenal. Me parece un fichajazo y lo que tiene Huijsen es que sube muy bien con la pelota. Es un jugador que se posiciona muy arriba en conducción desde atrás, y en un equipo como el Madrid, que va a tener salida con tres centrales, es ideal para jugar como central por la izquierda. Y luego tiene una cosa muy buena, que es que él es diestro, pero con la izquierda tiene desplazamientos en largo buenísimos también. Es un jugador muy completo, muy completo. Me parece que sería un gran fichaje", aseguró sobre el central

CORDONPRESS Dean Huijsen, durante su debut con la selección española

"Y luego un lateral izquierdo. Yo creo que como titular sería Carreras, que es del que se está hablando, o el propio Grimaldo. A mí me encantaría ver a Grimaldo en el Real Madrid, creo que se lo ha ganado. Pero quizás sea Carreras. Y seguramente un mediocentro ya más organizador, porque el Madrid no lo tiene. Realmente, se va Kroos. Yo no sé si Tchouaméni va a dar el nivel para que sea titular indiscutible. Así que un mediocentro organizador, que es la gran apuesta de Xabi Alonso, está en ese tipo de jugador".

canales de whatsapp