¿Cuándo se decidirá el futuro de Ancelotti y qué quiere fichar el Real Madrid para la próxima temporada?

Según informa Melchor Ruiz, ahora mismo no se espera una decisión inmediata respecto al futuro de Carlo Ancelotti, que tiene contrato hasta 2026, y no se va a tomar una decisión ya, principalmente porque el equipo todavía tiene por delante la final de la Copa del Rey y sigue con opciones en LaLiga. Además, en el horizonte aparece el primer Mundial de Clubes que se jugará desde mediados de junio en Estados Unidos.

En función de lo que suceda el sábado 26 de abril en la final de Copa y en LaLiga, ambos escenarios con el Barcelona como rival, entonces y solo entonces se tomará una decisión definitiva sobre el entrenador, que es el más laureado de la historia del Real Madrid. El italiano ya dijo en rueda de prensa tras la eliminación: “Hemos hecho un camino fantástico en los últimos años, a ver que pasa el año que viene. No se mi futuro y no quiero saberlo. El día que termine aquí solo podré hacer una cosa, agradecer a este club. Si mi contrato se acaba o no me da exactamente igual”.

la próxima temporada

En el club son conscientes de las dificultades que ha tenido el equipo, los errores que se han podido cometer en la planificación y lo que hay que reforzar de cara a la próxima temporada. En este último asunto se lleva trabajando ya desde hace tiempo: Alexander Arnold ya está fichado y competirá con Carvajal por el lateral derecho, se intentó a Davies que acabó renovando por el Bayern, pero la idea es firmar un lateral izquierdo. A ello, se unirían un central, un centrocampista y arriba va a depender en función de si sale alguien, pero sobre la mesa no está que uno que vaya a marcharse Vinicius.