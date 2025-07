Juanma Castaño recuerda la confesión que le hizo Boris Izaguirre en San Fermín: "Me lo preguntó en serio"

Pamplona ha amanecido este lunes con el alma todavía agitada por el primer encierro de los Sanfermines 2025, que ha recorrido las calles de la capital navarra con toros de Fuente Ymbro. Ha sido una carrera noble, rápida —menos de dos minutos y medio— y sin cornadas, pero con seis corredores trasladados a centros sanitarios por diversas contusiones y traumatismos. La mayoría fueron derivados al Hospital Universitario de Navarra, donde la presidenta María Chivite y el consejero de Salud, Fernando Domínguez, siguieron el dispositivo desde primera línea.

En medio de este comienzo multitudinario de las fiestas, con el chupinazo más concurrido en años al haberse celebrado en domingo, la jornada ha proseguido con el acto más sentido para los pamploneses: la procesión del santo por unas calles que apenas horas antes habían sido escenario de una carrera de vértigo. Entre jotas, "momenticos" y miles de fieles, San Fermín ha salido en andas, rodeado por representantes institucionales, peñas, comparsas y una ciudad entera que mantiene vivas sus tradiciones religiosas.

Durante la procesión se ha recordado también a Jose Aldaba, portavoz de Cruz Roja durante muchos años, fallecido hace seis meses y figura habitual en el parte de heridos del encierro. Todo en un lunes más fresco, incluso con amenaza de lluvia, que ha servido de respiro tras una noche intensa y antes de una tarde marcada por la primera corrida de toros, protagonizada por Perera, Talavante y Luque.

"¿Hoy por dónde corren los toros?"

Mientras en Pamplona se desplegaban emociones y tensión a partes iguales, en los micrófonos de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño revivía su propio paso por los Sanfermines. "Yo ya hice unos Sanfermines con la tele. En Cuatro", recordó entre risas el periodista deportivo, al hilo de la actualidad. "¿Os acordáis de que un año dio Cuatro los Sanfermines?", preguntó a sus compañeros, a lo que Luis García añadió: "Yo creo que fueron dos años". Pero Castaño fue claro: "A mí me suena que lo hice solo uno. Pues del segundo no me acuerdo".

EFE Los mozos son perseguidos por toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro durante el primer encierro de los Sanfermines 2025, este lunes en Pamplona

En esa edición, Castaño no solo cubría deportes, sino que también tuvo el privilegio —y el reto— de presentar los encierros en directo. "Era cuando empezaba yo a... a pegármela", dijo entre bromas, mientras David Sánchez completaba: "A despuntar".

Pero lo más curioso del recuerdo no fue su papel frente a las cámaras, sino la insólita conversación que mantuvo con un invitado especial: Boris Izaguirre. "Un día vino Boris de invitado al set y preguntó por dónde corren los toros. Pensó que cambiaban el circuito, que cada día corrían por unas calles", relató Castaño sin poder contener la risa. "¡Como para despistar! ¡Uy, que aparecen! ¿Hoy por dónde corren? Me lo preguntó en serio".

EFE Uno de los mozos cae mientras es perseguido por toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro durante el primer encierro de los Sanfermines 2025, este lunes en Pamplona

Una anécdota que ilustra cómo la liturgia de los Sanfermines —con su trazado fijo, su ritmo exacto y su carga emocional— todavía genera sorpresa incluso entre quienes lo viven desde dentro. En palabras del propio Castaño, “era una estrella emergente de la tele y me daban más cosas”, aunque el recuerdo, muchos años después, se imponga con humor.

Una cita global con alma local

Los encierros de San Fermín, emitidos en directo y seguidos por millones de personas cada mañana, siguen siendo uno de los pocos actos en España que combinan tradición, espectáculo y riesgo en la misma medida. Como explicó el consejero de Salud, el trabajo de los profesionales médicos durante estas fechas se multiplica “por la asistencia habitual y por los cientos de miles de visitantes que llegan a la ciudad”.

Pamplona vive estos días un despliegue sin descanso, que también afecta a servicios como el transporte público, condicionado este año por la huelga indefinida de Moventis TCC, o la recogida de residuos, que ya ha aumentado un 6 % respecto al año pasado.

La anécdota de Juanma Castaño con Boris Izaguirre demuestra que los Sanfermines son también un espacio para lo inesperado. Mientras los toros recorren siempre las mismas calles, la fiesta sigue renovándose con cada mirada que se posa sobre ella, ya sea desde una peña, una reja de Estafeta o un plató de televisión.