De Jong dice 'no' al Villarreal-Barcelona en Miami: "Creo que no se escucha a los jugadores"

Frenkie de Jong, centrocampista del FC Barcelona, ha sido el primer protagonista involucrado en opinar sobre el partido que su equipo jugará en Miami contra el Villarreal el sábado 20 de diciembre y ha sido muy contundente al respecto.

El futbolista se encuentra concentrando con Países Bajos, habló en la rueda de prensa al partido que su selección disputa este jueves contra Mala y fue cuestionado por el partido de La Liga en Estados Unidos. "No, no me gusta", empezó diciendo. Y agregó: "Puedo entender a los clubes porque ellos ganan dinero y quizás pueden ampliar su marca en todo el mundo".

De Jong aseguraba que entendía el punto de vista de los clubes, pero se mostraba contrario. "No lo haría, creo que no es bueno para los jugadores. Siempre nos quejamos del calendario y esto no es bueno", aseguró.

El jugador, además, "cree que no es justo" y comprende el descontento que puedan tener otros equipos. "Creo que no están escuchando a los jugadores porque parece que vamos a jugar allí", finalizó De Jong.