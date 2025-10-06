UEFA permite jugar de manera excepcional el Villarreal-Barça en Miami

La UEFA ha reiterado este lunes su clara oposición a que los partidos de las ligas nacionales se disputen fuera de su país de origen.

Sin embargo, dado que el marco normativo pertinente de la FIFA —actualmente en revisión— no es lo suficientemente claro y detallado, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha tomado con reticencia la decisión de aprobar, con carácter excepcional, las dos solicitudes que se le han remitido desde las federaciones nacionales de fútbol de España e Italia, y por tanto, sigue adelante la posibilidad de que el partido entre el Villarreal y el FC Barcelona se pueda disputar en Miami, tal y como se anunció hace varias semanas.

Según señala el comunicado, la UEFA llevó a cabo nuevas consultas con las partes interesadas para evaluar el alcance de las implicaciones de la cuestión, a raíz de las solicitudes recibidas de las dos federaciones anteriormente citadas

Esa consulta confirmó la falta generalizada de apoyo que ya habían manifestado los aficionados, otras ligas, clubes, jugadores e instituciones europeas en torno al concepto de trasladar al extranjero los partidos de las ligas nacionales.

La UEFA contribuirá activamente al trabajo que está llevando a cabo la FIFA para garantizar que las futuras normas defiendan la integridad de las competiciones nacionales y el estrecho vínculo entre los clubes, sus aficionados y las comunidades locales.

Paralelamente, todas las federaciones nacionales de la UEFA confirmaron su compromiso de consultar con la UEFA antes de presentar cualquier solicitud futura. De este modo, expresaron su determinación colectiva de salvaguardar los intereses generales del fútbol europeo.