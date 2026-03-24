David Sánchez y las polémicas del derbi madrileño: "Ha sido más perjudicado el Atlético que el Real Madrid"

La victoria del Real Madrid por 3-2 ante el Atlético de Madrid en el último derbi madrileño, que le permite seguir en la lucha por el título de Liga, no ha estado exenta de controversia. En este contexto, el colaborador David Sánchez ha ofrecido un sorprendente análisis en el programa 'El Partidazo de COPE', distanciándose de su habitual tono crítico con los colegiados.

Una polémica "ficticia"

Sánchez, quien se define a sí mismo como "bastante rajador de los árbitros", ha asegurado que, en su opinión, el partido no ha provocado una "polémica descomunal". El analista considera que el debate generado en torno a las decisiones arbitrales es artificial. "Yo creo que la polémica me parece un pelín ficticia", sentenció durante su intervención.

Ha sido más tangado el Atlético Madrid que no el Real Madrid" David Sánchez

Según el criterio del colaborador, si hay un equipo que podría sentirse agraviado, ese es el Atlético de Madrid. "Si alguien tiene que sentirse perjudicado, que yo creo que ninguno, yo creo que el Atlético de Madrid sale más perjudicado que el Real Madrid", argumentó. Para sustentar su afirmación, Sánchez ha señalado un "penalti descomunal" de Carvajal sobre Marcos Llorente que no fue pitado. Su conclusión es rotunda: "para mí es ha sido más tangado el Atlético Madrid que no el Real Madrid".

Jugada polémica entre Carvajal y Llorente, en el Real Madrid-Atlético

Respecto a la otra gran jugada polémica, la expulsión de Valverde, David Sánchez la considera una acción interpretable. Aunque admite que la jugada admite debate, se inclina por pensar que no era merecedora de tarjeta roja. "Puedes verlo o roja o no roja, yo también creo que que no es roja", explicó, restando así importancia al perjuicio que esta decisión pudo causar al Real Madrid.