Mariano García, en El Partidazo de COPE: "Las cosas no son imposibles, entonces, habrá que intentarlo"

El atleta español Mariano García ha hecho historia este fin de semana al proclamarse campeón del mundo de 1500 metros en pista cubierta. Un oro que se suma al que ya consiguió en la distancia de 800 metros y que lo convierte en el único deportista en la historia del atletismo que ha logrado este doblete. Con esta hazaña, España suma cinco medallas en el campeonato, superando a potencias como Alemania, Etiopía o Kenia.

Una carrera de oro

Mariano García ha explicado en el Km42 de El Partidazo de COPE que su estrategia en la final fue una decisión meditada para evitar problemas. Al ver que el ritmo inicial era demasiado bajo, optó por tomar la delantera muy pronto. "Cuando vi la carrera que iba a ser lenta, yo en el 150 dije, 'mira, voy a pasar de que sea lenta, que sea un poco más rápida', porque al final hay que arrancar lenta, hay golpes, y parece que yo muchas veces tengo un imán para ello", ha confesado el atleta.

@atletismoRFEA Mariano García volvió a enchufar la moto

A partir de ahí, impuso un ritmo progresivo durante más de un kilómetro, desgastando a sus rivales. A falta de 100 metros, un mal apoyo estuvo a punto de costarle caro. "Tuve un mal apoyo que la pierna izquierda me falló un poco y me asusté [...] no me hubiera gustado", ha relatado sobre el susto final.

El futuro y el secreto del éxito

A pesar del oro en 1500, García mantiene sus planes de centrarse en el 800 este verano, ya que aún no tiene la mínima para el Europeo al aire libre. Sin embargo, no descarta intentar el doblete que ya logró en 2022, cuando fue campeón mundial en pista cubierta y campeón de Europa al aire libre. "Las cosas no son imposibles, entonces habrá que intentarlo", ha asegurado con ambición.

Las cosas no son imposibles, entonces habrá que intentarlo" Mariano García

El murciano se define a sí mismo como un "novato" en el 1500 y asegura tener una "marca muy mediocre", pero suple esa carencia con una gran inteligencia táctica y una preparación física al límite. Su mentalidad es clara: "Si entreno por debajo de 10 milimoles, no entreno". Esta filosofía, basada en llevar su cuerpo siempre al máximo, es clave para entender su rendimiento.

Si entreno por debajo de 10 milimoles, no entreno" Mariano García

Orgullo murciano

El campeón ha presumido del buen momento del deporte en su tierra, citando a figuras como Carlos Alcaraz y Pedro Acosta. Atribuye el éxito al buen clima para entrenar y al apoyo institucional que reciben los deportistas. Tras la gesta, Mariano García solo parará tres días para desconectar antes de volver al trabajo para seguir haciendo historia.