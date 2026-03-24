"Las quejas arbitrales del Real Madrid llegan cuando hace menos de un mes vimos el brutal rodillazo de Rüdiger a Diego Rico; ahí no escuchamos nada de Negreira"

Isaac Fouto ha analizado en El Partidazo de COPE las quejas arbitrales del Real Madrid tras el derbi contra el Atlético de Madrid en el que los blancos ganaron 3-2. Considera que cuando un equipo solo se pronuncia sobre los supuestos errores que le perjudican y no sobre los que le benefician, “lo que no buscas es justicia, yo creo que buscas otra cosa”. Fouto sostiene que la jugada que ha desatado la polémica es, como mínimo, “interpretable”.

Presión para LaLiga y los comités

A Fouto le “escama mucho” que el Real Madrid haya utilizado su “portavocía oficial y oficiosa” para quejarse tras el partido. En su opinión, esta estrategia responde a dos motivos claros. “El primer motivo es para presionar a los árbitros de aquí al final de Liga”, ha afirmado, argumentando que LaLiga es el “título más cercano que tiene el Real Madrid”.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Fede Valverde, expulsado en el derbi Real Madrid-Atlético

El primer motivo es para presionar a los árbitros de aquí al final de Liga" Isaac Fouto

El segundo objetivo, según el periodista, es “presionar a los Comités para que no sancionen a Valverde”. Fouto cree que esta movilización busca un “rédito al final”, ya que “LaLiga está muy apretada” y existe una “posible sanción a un jugador muy importante del Real Madrid”.

El agravio comparativo con Rüdiger

El comunicador ha contrapuesto la actitud del club blanco con el silencio que mantuvo hace menos de un mes ante un “brutal rodillazo” de Rüdiger sobre Diego Rico, jugador del Getafe. Ha recordado que entonces el “95 por 100 de de personas que hablan de fútbol” calificaron así la acción, pero en aquel momento “no escuchamos ni la sombra de Negreira, ni el CTA, ni que no han cambiado nada”.

Captura de pantalla Rodillazo de Rüdiger a Diego Rico

No escuchamos ni la sombra de Negreira, ni el CTA, ni que no han cambiado nada cuando la acción de Rüdiger" Isaac Fouto

No es lo mismo que se queje el Madrid

Isaac Fouto ha querido dejar claro que, aunque “todos los equipos se quejan todos los lunes”, el caso del Real Madrid es diferente. Ha puesto como ejemplo un comunicado del Huesca que pasó desapercibido. La diferencia fundamental, subraya, es que ningún otro club “implican a los árbitros en un caso de corrupción, de presunta corrupción deportiva”.

Por ello, Fouto concluye que no es comparable la queja del Real Madrid con la de otros equipos. “No es lo mismo porque el Madrid está hablando de CTA, de que hay que cambiar, de que son los mismos, de Negreira y de todo eso”, ha sentenciado, remarcando que estas insinuaciones sobre corrupción arbitral añaden una gravedad que las demás protestas no tienen.