Joaquín, en El Partidazo de COPE: "Estoy triste, pero a la vez orgulloso porque el equipo lo ha dado todo"

El Betis, que hizo historia alcanzando la final de la Conference League, no ha podido poner el broche de oro a la competición levantando el título y ha perdido 1-4 contra el Chelsea en Polonia.

La derrota verdiblanca ha sido muy dura y quizás también excesiva, y más viendo que en la primera parte los de Manuel Pellegrini ganaban 1-0. Y como reflejo de ese dolor han quedado las lágrimas de los jugadores del Betis sobre el terreno de juego.

Joaquín viajó con la expedición del equipo andaluz hasta Polonia y, tras la derrota, habló con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. "Estoy triste, pero a la vez orgulloso", empezó diciendo el exfutbolista.

Y agregaba: "Creo que hemos hecho una primera parte muy digna y ante un grandísimo equipo. Aunque en la segunda parte no ha condicionado mucho la lesión de Abde, porque estaba creando peligro. Y a partir de ahí al equipo le ha costado más tener el balón y el Chelsea ha dado un paso adelante".

La leyenda verdiblanca insistía en esa idea y afirmaba: "Después de eso han sido muy superiores y creo que el equipo ha dado hasta donde ha podido y por eso estoy orgulloso".

Juanma Castaño no dudó en preguntarle por el partido de Antony y Joaquín aseguró que no vio al brasileño "cómodo" sobre el terreno de juego. "No ha entrado en juego en ningún momento, no se ha sentido cómodo y es una pena porque es un futbolista que marca la diferencia. Hoy no le han salido las cosas, peor no es cuestión de que Antony juegue o no, sino que el equipo ha dado lo que tenía y ha competido".

Para finalizar, el exfutbolista del Betis no quiso entrar en polémicas por el tweet del Sevilla felicitando a Enzo Maresca y afirmó: "Nosotros hemos jugado hoy una final de la Conference League. Y yo creo que ese es el orgullo y la felicidad que tenemos. El año que viene será otro año y afortunadamente estamos en un momento de crecimiento, que es lo que nos interesa".