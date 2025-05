Ángel Haro responde al tuit del Sevilla sobre Maresca: "Yo también felicito al Sevilla por haberse quedado en Primera"

Juanma Castaño charló este miércoles con Ángel Haro, presidente del Betis, con la tristeza de haber perdido la final de la Conference League frente al Chelsea, pero con el orgullo de tener un equipo con una afición ejemplar: "¡Qué decir de la afición! Ceferin y los propietarios del Chelsea nos han felicitado por la afición, que es de diez y nunca falla. Lamentamos que no se lleven la alegría del título", comentó.

Sobre el partido, Ángel Haro mostró su decepción por la segunda parte en la que el equipo verdiblanco se vio sobrepasado por el Chelsea: "Estoy triste porque habíamos hecho muy buena primera parte y nos han ganado. Es un duelo que hay que pasar y seguir adelante, no queda otra".

EFE Los jugadores del Betis, cabizbajos tras perder la final contra el Chelsea.

En ese sentido, cree que el Chelsea marcó diferencias por lo físico: "La salida de Abde nos quita profundidad y ellos han sido mucho más potentes de físico en la segunda parte. Los presupuestos también están ahí. Solo nos queda trabajar y llegar con fuerza para la temporada que viene", en la que el Betis disputará la Europa League.

SOBRE EL TUIT DEL SEVILLA FELICITANDO A MARESCA

Juanma Castaño preguntó al presidente del Betis por el tuit del Sevilla nada más terminar la final, en el que felicita al ex del Sevilla, Enzo Maresca, por la consecución de la Conference League.

"Enhorabuena a nuestro querido Enzo Maresca por su primer título europeo como técnico", rezaba el tuit del Sevilla.

Haro, que dijo de primeras no conocer el contenido del mensaje del Sevilla en sus redes sociales, aseguró que "el Sevilla está en otra guerra que ni me interesa", y fue claro al asegurar que el Betis no habría hecho algo así: "Si dependiera de mí, no. Y si lo hiciera otra persona dentro de la organización, tampoco me gustaría".

Preguntado si tenía algo que decirle al Sevilla, Ángel Haro fue contundente y directo: "Yo también felicito al Sevilla por haberse quedado en Primera este año".