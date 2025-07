Inglaterra plantea dar un día festivo por la Eurocopa femenina y Joseba Larrañaga lo traslada a España: "Con el panorama político actual..."

La clasificación de Inglaterra para la final de la Eurocopa femenina ha reactivado un viejo debate en el país británico: ¿se debería declarar día festivo si las leonas ganan el torneo? La pregunta no es menor. Desde Londres, el corresponsal de El Partidazo de COPE, Manu Sánchez, explicó en directo cómo se ha instalado el debate entre la euforia deportiva y la presión política. “Ya la gente se pregunta si nos van a dar fiesta el lunes que viene si Inglaterra gana”, dijo, aludiendo al posible festivo nacional tras una final que se jugará este domingo.

El equipo dirigido por Sarina Wiegman alcanzó la final tras una agónica victoria ante Italia en Ginebra. Michelle Agyemang, con un gol en el minuto 96, y Chloe Kelly, culminando un penalti fallado en el 119’, desataron la locura en un país donde cada vez se vive con más pasión el fútbol femenino. "La ilusión aquí en Inglaterra con el apoyo a las leonas es espectacular", recalcó Sánchez.

Pero el foco se desvió rápidamente hacia el impacto político. En 2022, los conservadores ya sugirieron esta medida, aunque no prosperó. Ahora que Keir Starmer y los laboristas están en el poder, la pelota vuelve a estar en su tejado. “Hoy ha dicho que de momento no se sabe nada, pero el tema va a estar sobre la mesa”, indicó el periodista. El argumento no es nuevo: Inglaterra tiene menos días festivos que España, y la ocasión podría justificar una excepción.

España se la juega

Mientras tanto, en España, la conversación no tardó en girar hacia lo que podría pasar si La Roja consigue este miércoles un histórico pase a su primera final de Eurocopa femenina. Joseba Larrañaga ironizaba en antena: “Aquí, si la selección española gana mañana, dado que la clase política está muy tranquila, imagino que el jueves también analizará la posibilidad de dar el lunes fiesta a todo el mundo.” Elías Israel fue aún más directo: “O el viernes, Santiago Apóstol. Así hacemos puente largo”.

EFE Las futbolistas de Inglaterra celebran con la portera Hannah Hampton (C) después de ganar el partido de semifinales de la Eurocopa Femenina de la UEFA 2025 entre Inglaterra e Italia.

Pero no hay nada ganado aún. España se mide a la todopoderosa Alemania en el Letzigrund de Zúrich en busca de la revancha por la derrota en el partido por el bronce de los Juegos Olímpicos de París. Nunca ha ganado a las germanas en competición oficial. Sin embargo, el equipo de Montse Tomé llega con viento a favor: pleno de victorias, superando su techo histórico en la Eurocopa y con una generación de oro que ya ha conquistado Mundial y Liga de Naciones.

La baja de Laia Aleixandri por tarjetas será cubierta por la madridista María Méndez, en un duelo que se prevé de máxima tensión. Alemania, que llega exhausta tras su duelo ante Francia con una jugadora menos durante más de 100 minutos, suma cuatro bajas claves, incluida su capitana Giulia Gwinn y la defensa Kathrin Hendrich, expulsada por una agresión.

EFE La seleccionadora española de fútbol femenino, Montse Tomé durante el entrenamiento celebrado este martes en el estadio Letzigrund de Zurich, en la víspera del partido de semifinales de la Eurocopa ante Alemania

El recuerdo del penalti que Ann-Katrin Berger paró a Alexia Putellas en Lyon está muy presente, pero también lo está el deseo de cambiar la historia. Si España lo consigue, quizás aquí también se escuche con fuerza esa pregunta: ¿habrá día libre si ganamos la Euro?