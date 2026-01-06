Guille Uzquiano: "Se puede juntar a Mbappé con Gonzalo y puedes quitar a Vinicius, Rodrygo, Bellingham..."

El Real Madrid se enfrenta el próximo jueves al Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España y llegará a Arabia Saudí con la baja casi segura de Mbappé para ese encuentro pero con la alegría que dio Gonzalo a todos los madridistas con su 'hat trick' contra el Betis. Los tres goles del canterano han hecho que salten todos los interrogantes sobre qué debería hacer Xabi Alonso cuando vuelva el francés.

El entrenador tolosarra tiene esta semana su prueba de fuego después de todas las dudas que ha dejado durante los dos últimos meses, en los que el equipo perdió la ventaja de cinco puntos que tenía sobre el Barcelona después de ganarle en el Clásico y estando ahora a cuatro puntos del liderato de los azulgranas después de varios pinchazos consecutivos.

EFE Xabi Alonso y Vinicius se dan la mano tras la sustitución del brasileño durante el Real Madrid-Betis

Las victorias, aunque dejando muchas dudas, contra el Alavés, el Sevilla y el Betis han calmado un poco las aguas en el Bernabéu pero parece que lo que ocurra contra el Atlético de Madrid el jueves y, lo que puede pasar en una hipotética final el domingo, dictaminarán qué pasará con Xabi Alonso de cara al futuro.

Tras la exhibición de Gonzalo ante el Betis, muchos han planteado la posibilidad de que el canterano pueda asentarse en el once titular del Real Madrid pero, si eso pasara, las dudas es si para eso habría que quitar a Mbappé como el '9' del equipo o mandar a Vinicius al banquillo.

EFE Gonzalo García celebra uno de los goles durante el Real Madrid-Betis

guille uzquiano y las opciones de gonzalo

En El Partidazo de COPE hablamos de qué pasará cuando Mbappé vuelva al equipo y qué hará Xabi Alonso con Gonzalo, después de sus tres goles: "¿Y si Mbappé estuviera para jugar? Ahora mismo no puedes prescindir de este Gonzalo, con lo que te ha enseñado, no solo por los tres goles, sino por lo que más me impresionó del partido del Madrid, que fueron los movimientos de Gonzalo dentro del área, que eso no los tiene Mbappé, siendo infinitamente mejor jugador, pero es que no es un nueve de área. Yo, que defiendo desde siempre que el Madrid necesita gente en el área, creo que se puede juntar y será un debate para cuando vuelva Mbappé, a Gonzalo con Mbappé, que luego el siguiente debate será y a quién quitas: a Vinicius, a Rodrygo, a Bellingham... hoy en día a cualquieraantes que a un jugador que te viene de marcar tres goles, y que sobre todo llena el área como ningún otro jugador en la plantilla, no lo pongas".