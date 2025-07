Alexia Putellas, sobre su partido contra Alemania: "Es más oportunidad que revancha"

La internacional española Alexia Putellas, doble Balón de Oro, aseguró que el equipo está preparado para todo en la previa del partido de semifinales de la Eurocopa de este miércoles ante Alemania -a la que nunca ha logrado ganar- en Zúrich.

“España tiene que hacer lo que venimos haciendo, incluso perfeccionarlo. Quedamos cuatro selecciones y te tienes que acercar cuanto más a la excelencia y eso tampoco te garantiza ganar, ésa es la magia de este deporte. Confiamos plenamente en que si nos acercamos a nuestra mejor versión podemos avanzar a la final”, aseguró en rueda de prensa.

En ese sentido, la centrocampista afirmó que sus sensaciones son buenas. “Tengo confianza plena en lo que estamos creando, en la mentalidad que tenemos y el juego. La confianza está al cien por cien. Será un partido muy duro, pero con máxima ilusión y motivación de seguir avanzando y hacer historia una vez más".

España nunca ha ganado a Alemania y la derrota más reciente fue en el partido por el bronce olímpico en los Juegos de París 2024, pero la futbolista no lo ve como una venganza. “Cada una intenta encontrar cómo redactar la historia. Lo veo como una oportunidad más que una revancha o espinita”, dijo.

“Los Juegos son una competición totalmente distinta y cualquier jugadora que haya jugado los dos coincidimos en que es otro contexto totalmente diferente. No va a tener nada que ver los Juegos con la Eurocopa, fue un rival contra el que perdimos y mañana tenemos la oportunidad de ganarle por primera vez”, explicó.

Para ganar a Alemania, España intentará tener el balón la mayoría del tiempo, aunque la futbolista expresó que aunque el rival no tenga casi el balón también será peligroso porque tiene jugadoras muy rápidas que transitan muy bien.

Mientras, Alexia valoró la figura de la guardameta Ann-Katrin Berger, que le detuvo un penalti en los Juegos Olímpicos y fue elegida mejor jugadora de los cuartos después de marcar un penalti y parar dos en la tanda.

“Jugar contra las mejores siempre es un placer y un gusto. Es una de las mejores porteras del mundo y tiene muchísima experiencia”, apuntó, mientras que sobre los penaltis la jugadora del Barcelona dijo que lo decide el cuerpo técnico y que, a ella, el cuerpo le pide ganar.

EFE Alexia Putellas e Irene Paredes tras finalizar el encuentro Italia - España

“Antes me ponía más nerviosa, ahora me conozco más mentalmente y sé cómo me tengo que gestionar. Si veo que estoy un poco nerviosa, intento relajarme, me quedo en la habitación escuchando música o de videollamada con mi familia y amigas”, contó.

Por último, Alexia aseguró: “Vamos con muchísima ilusión y confianza en nosotras mismas. Tenemos delante a una de las mejores selecciones del mundo, será muy difícil”.