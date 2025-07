Patri Guijarro, sobre su posible Balón de Oro, en El Partidazo de COPE: "Me siento muy halagada por lo que dicen de mí"

Este miércoles la selección española va a jugar las semifinales de la Eurocopa femenina contra Alemania, un equipo al que todavía no han podido superar. Para hablar de este partido, se pasó por El Partidazo de COPE Patri Guijarro, que quiere seguir haciendo historia con la selección española.

Un partido que se está acercando y que le podría llevar a su primera final europea: “Hay ganas, hay ganas. Esa tensión buena tiene que estar”. Además, Joseba Larrañaga le preguntó por la espera entre partido y partido, algo que la jugadora calificó como “bueno” porque “significa que gusta ver los partidos, pero para nosotras, es verdad que entre la fase de grupos hubo días de más que nos vinieron bien para descansar; pero una vez pasado esos dos o tres días todo ha sido muy rápido. Suiza es un país muy bonito y se nos está pasando muy rápido. Hemos podido hacer turismo. Berna es precioso”.

“Intentamos juntarnos, jugar al pin pon, que hemos hecho hasta un torneo, y alguna noche nos hemos reunido para ver alguna película”, explicó. En cuanto al partido aseguró que tienen muchas ganas porque “nunca hemos ganado. Tenemos muchas ganas y ojalá pueda ser en este contexto y más en esta eliminatoria. Ha ganado 8 Eurocopas. Lo que demostraron el otro día es de una fortaleza mental increíble”.

“Ellas por cómo se estaba dando el partido llegar a penaltis era su mejor opción. Tenían un contexto muy difícil y lo sacaron”, continuó.

Cordon Press Patri Guijarro, con la selección española

Por otro lado, explicó que “intentamos dar el 200% siempre. Es verdad que contra Suiza nos hubiera encantando estar más finas, más precisas. Nosotras hemos llegado a un punto de madurez mental, que yo creo que la euforia no la vivimos. Cada partido tenemos que tener clara las cosas. Desde dentro estamos tranquilas porque tenemos claro lo que somos y cómo tenemos que hacer las cosas”.

“Espero que esté en el momento más maduro porque si voy para abajo…”, dijo entre risas. “Me siento muy halagada por lo que dicen de mí y lo repetiré cada vez que me pregunten y lo hablemos. Me siento muy valorada por las jugadoras y por vosotros. Me siento muy querida”, afirmó.

Además, Andrea Peláez, enviada especial a Suiza, le preguntó por las bajas de Alemania. “Alemania la querría tener, pero tiene a otras jugadoras muy buenas. Tiene una selección muy potente que colabora en la presión muy sacrificada”, respondió.

“Ojalá podamos ganar, se te pasa por la cabeza, pero es un objetivo que sigue estando lejos. Primero hay que pensar en Alemania, pero sería un sueño”, afirmó.