Lamine Yamal: "A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador"

El joven internacional español del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al choque de este martes ante el Atlético.

Los blaugranas tienen que remontar el 0-2 de la ida, y Lamine reconoció que se encuentra "con muchas ganas, siempre he dicho que a principio de temporada se cuestionó mucho mi nivel por la pubalgia y me gusta que lleguen estos momentos porque es cuando salen los jugadores de verdad y tengo muchas ganas de que llegue mañana".

Preguntado por lo que puede prometer a los seguidores culés de cara al encuentro de este martes, Lamine Yamal confesó que "si quedamos eliminados será luchando hasta el final, no dejaremos ningún minuto sin apretar y correr, lo dejaremos todo. Será un partido de 90 minutos o más, no está acabado, es muy posible la remontada y por eso estamos aquí"

La joven estrella blaugrana indicó que "me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido de mañana, estoy motivado para eso y espero que pueda marcar las diferencias". A su vez, Lamine Yamal añadió que espera un favor de Simeone y que le ponga "un uno contra uno con algún jugador".

En el barcelonismo recurren a LeBron James y a su remontada con los Cleveland Cavaliers contra los Golden State Warriors en las Finales de la NBA de 2016 (cuando Cleveland levantó un 3-1 en contra) para conseguir la remontada ante el Atlético. Incluso Lamine ha utilizado una imagen del propio LeBron para ilustrar su perfil de Instagram.

La foto de perfil de Lamine Yamal con LeBron James

Lamine, cuestionado sobre la figura de la estrella de la NBA, reconoció que "es uno de los referentes que me puede inspirar para el partido de mañana y por eso lo he puesto".

El joven jugador dice que se considera uno más y "no soy el único" líder dentro del equipo: "Pensare en cómo lo hizo él y ojalá me salga igual".