Juanma Castaño explica el motivo de la pitada del Carlos Tartiere a Vinicius: "Le pitan por estas cosas"

23 años después de su última visita al Carlos Tartiere, el Real Madrid se llevó la victoria una vez más del templo del Real Oviedo. En esta ocasión, los blancos vencieron 0-3 con un doblete de Kylian Mbappé y con otro gol de un Vinicius que empezó el choque en el banquillo. Pese a que el combinado de Veljko Paunovic amenazó la portería de Courtois en varios momentos del segundo tiempo, el Madrid sumó otro triunfo y en estos momentos se coloca tercero en la clasificación con 6 puntos al igual que el Villareal y el Barcelona.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press August 24, 2025, Oviedo, Spain, Spain: Kylian MBAPPE of Real Madrid celebrates his goal during the LaLiga match between Real Oviedo and Real Madrid CF at Carlos-Tartiere stadium on August 24, 2025 in Oviedo, Spain. (Credit Image: © Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire)

varios cambios en la alineación

Xabi Alonso sacó un once titular que presentó hasta cuatro cambios con respecto al partido frente al Osasuna. En defensa partieron de titulares Antonio Rüdiger y Dani Carvajal por Eder Militao y Trent Alexander - Arnold. Mientras que en las posiciones de ataque destacó la primera titularidad de Franco Mastantuono y el regreso de Rodrygo. El brasileño tuvo buenos momentos ofensivos en la primera parte mientras que el argentino se mostró participativo, con movilidad constante, buena conducción de balón y capacidad para encarar en el uno contra uno.

EFE Vinicius celebra el tercer gol en la victoria del Real Madrid en Oviedo

Ya en la segunda parte, el tolosarra introdujo varios cambios y uno de ellos fue Vinicius. Nada más pisar el terreno de juego, el carica se llevó una gran pitada por parte de la afición azulona. En una de sus primeras acciones, se llevó la cartulina amarilla por simular un penalti. Y en el segundo gol de Mbappé fue el autor de la asistencia. Después de celebrar el tanto de su compañero Vinicus hizo el gesto de "A SEGUNDA" con dos dedos a los espectadores de la grada.

la visión de juanma

En el arranque de 'El tertulión de los Domingos', Juanma Castaño habló sobre la presencia de Vinicius en el Carlos Tartiere. Así comenzó su intervención: "Hay una imagen que acaba de emitir DAZN en la que Vinicius le hace el gesto de "A Segunda" a una serie de aficionados del Oviedo. Seguramente se estaban metiendo con él y por eso hizo eso. Otra más".

Acto seguido, Manolo Lama salió en defensa del 7 blanco: "Vinicius nunca había pisado el Tartiere en su vida y le han pegado una bronca monumental."

Para finalizar, Juanma Castaño destacó que Vinicius deja en cada partido gestos hacia la afición rival y que por eso siempre le acaban pitando. "La gente ve lo que hace en los campos con ese comportamiento y por eso le pitan por estas cosas," explicó.

