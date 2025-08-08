Gonzalo Miró explica la razón por la que el Barcelona permite la salida de Iñigo Martínez: "Si se hubiera marchado Ter Stegen…"

Este jueves ha saltado la bomba en el FC Barcelona y es que, según informaron Marca y también Víctor Navarro, Iñigo Martínez se convertirá en nuevo jugador del Al-Nassr y saldrá del equipo azulgrana, donde aterrizó en el verano de 2023 tras finalizar su contrato con el Athletic Club.

AP / Cordon Press Iñigo Martínez y de Burgos Bengoetxea, en la final de la Copa del Rey

UN NUEVO QUEBRADERO DE CABEZA PARA HANSI FLICK

La marcha del central español deja en el equipo azulgrana unos 14 millones de euros libres en la masa salarial. Dinero que podría permitir al Barça poder inscribir a Joan García o Marcus Rashford antes del debut liguero contra el Mallorca el próximo 16 de agosto.

La salida de Iñigo Martínez, pese a generar ese alivio económico, crea un problema a Hansi Flick en la defensa, ya que ahora mismo el técnico alemán tan solo tendría a Pau Cubarsí como titular indiscutible y debería buscarle una pareja de baile que saldrá entre Araujo, Christensen o Eric García.

AFP7 vía Europa Press Marc-Andre ter Stegen del FC Barcelona hace gestos durante la liga española, La Liga EA Sports, partido de fútbol jugado entre el FC Barcelona y el Villarreal CF en el Estadi Olimpic Lluis Companys el 18 de mayo de 2025 en Barcelona

Un lío que se suma también al de la portería, que este jueves ha vivido un nuevo capítulo con la retirada oficial de la capitanía a Ter Stegen. El club azulgrana expedientó al portero alemán al negarse a firmar el parte médico de su lesión y la situación se ha encallado. El guardameta, que se operó a finales del mes de julio, asegura que estará de baja tan solo dos meses; mientras que el Barça quiere que la Comisión Médica de LaLiga evalúe y establezca exactamente el periodo de baja.

GONZALO MIRO EXPLICA LA SALIDA DE IÑIGO MARTÍNEZ

En el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE, Gonzalo Miró, Emilio Pérez de Rozas y Tomás Guasch tuvieron un acalorado debate sobre la situación que ha llevado al FC Barcelona a permitir la salida de Iñigo Martínez, que en las próximas horas se convertirá en nuevo futbolista del Al-Nassr de Arabia Saudí.

LaLiga Iñigo Martínez, durante el Barça-Osasuna

"Yo desconozco cuáles son los números del Barcelona, pero entiendo que cada año el club está obligado a que se vayan unos jugadores muy caros y lleguen otros más baratos", empezaba diciendo Gonzalo Miró. Y añadía: "Y existe la posibilidad de que si Ter Stegen se hubiera marchado, Iñigo Martínez no se tendría que haber ido".

El tertuliano iba más allá y señalaba: "Lo que es evidente es que el Barcelona está forzando la salida de Ter Stegen y es imposible que el club quede bien ante los ojos de la gente cuando está forzando la salida de futbolista que tiene contrato. Pero si el Barcelona cree que es algo que le conviene deportivamente, debe intentarlo".

Emilio Pérez de Rozas se mostraba de acuerdo con la opinión de Gonzalo Miró, pero quiso señalar cuál es el principal problema de toda esta situación. "El problema es que nunca cuentan la verdad", afirmó tajantemente.

Y agregaba para finalizar: "Si el Barcelona contara la verdad y explicara toda la situación, habría llegado a un acuerdo con Ter Stegen. Podrían explicar muchas cosas, pero todo esto se produce porque todo lo que han dicho sobre las cuentas económicas y el fair play financiero es mentira".

