El gesto de Xabi Alonso que Joseba Larrañaga destaca de su primer día en el Real Madrid: "Termina y no sabes"

La puesta de largo de Xabi Alonso como nuevo entrenador del Real Madrid ha dejado un sinfín de imágenes, declaraciones y sensaciones. Desde los guiños tácticos hasta los mensajes emocionales, todo fue analizado al detalle por la tertulia de El Partidazo de COPE, donde Joseba Larrañaga se detuvo en un detalle que para muchos pasó desapercibido, pero que revela mucho del estilo del técnico tolosarra.

“Tú le preguntas lo que te dé la gana y él te responde, y cuando termina dices: ‘¿qué me ha dicho? Nada’”, comentó con ironía Larrañaga, en una reflexión que arrancó la risa del resto de compañeros en el programa. Pero, lejos de ser una crítica, el comentarista subrayó esa habilidad como una virtud comunicativa que Xabi ha desarrollado con el tiempo: “Tiene esa capacidad para que digas: ‘¡Joder, qué bien me ha respondido!’. Y luego dices: ‘Coño, si no me ha dicho nada’”.

EFE El exjugador del Real Madrid Xabi Alonso es presentado como nuevo entrenador del equipo este lunes en Madrid

Un dominio escénico que, para Juanma Castaño, ha crecido notablemente tras su paso por el Bayer Leverkusen. “Ya dominaba la escena, pero ahora se le ve más maduro”, aseguró. Manolo Lama, por su parte, se centró en la actitud personal del nuevo técnico blanco: “Se le veía feliz. Ha habido un momento que ha sonreído, otro en el que ha intentado hacer una broma. Es uno de los días más felices desde que se dedica a esto del fútbol”.

Xabi Alonso habla

Más allá de su manera de expresarse, Xabi Alonso dejó mensajes importantes en su primera rueda de prensa como técnico merengue. Uno de los nombres más esperados era el de Rodrygo Goes, cuya continuidad en el club se ha puesto en duda en las últimas semanas. Alonso fue directo: “Rodrygo es jugador del Real Madrid y voy a tener una conversación con ellos porque la merece y lo necesitamos. Es un jugador espectacular, no lo voy a descubrir yo”.

También hubo palabras para Jude Bellingham, a quien calificó como “fundamental” en su nuevo proyecto. “Le conozco de Dortmund y tuvo una irrupción de un jugador de época solo con 21 años. Es un jugador que va a ser fundamental para los siguientes proyectos del club. Yo le veo como centrocampista. Y con todo ese potencial que tiene tenemos que conseguir que sea lo más eficiente posible”.

“No me suele gustar mucho describirme, pero necesito esa proximidad con el jugador”, confesó Xabi Alonso ante los medios, dejando claro que su estilo de gestión será cercano y empático. “Sé que soy el entrenador, pero me gusta estar cerca de ellos”.

Proximidad, preparación y liderazgo

Luis García, también tertuliano de El Partidazo, subrayó una evolución clave: “Piensa que en Alemania daba ruedas de prensa en alemán. Que dominara la escena en otro idioma me parece extraordinario”.

Todo apunta a que el nuevo técnico blanco no solo está preparado futbolísticamente, sino también en el terreno comunicativo. Su primera aparición pública ha dejado claro que, más allá de lo que diga, cómo lo dice es parte de su estrategia. Y eso, como apuntó Larrañaga, es un arte en sí mismo.