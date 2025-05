La duda que le queda a Juanma Castaño de la rueda de prensa de Xabi Alonso con el Real Madrid: "No ha quedado claro"

Publicado el 26 may 2025, 23:47

El primer día de Xabi Alonso como nuevo entrenador del Real Madrid ha dejado imágenes emocionantes, titulares ilusionantes y una sensación de entusiasmo en Valdebebas. Pero también ha dejado una pregunta en el aire que no ha pasado desapercibida para Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, quien ha puesto el foco en un detalle no menor durante su análisis nocturno del debut del técnico tolosarra ante los medios de comunicación.

“La verdad es que no ha quedado muy claro el tema Modric. Si es decisión suya, si es decisión del club, si lo sabía, si no lo sabía...”, planteó Castaño ante su audiencia, evidenciando que hay aspectos del nuevo proyecto merengue que aún necesitan mayor claridad.

Un mensaje lleno de ilusión... y silencios

En su primera intervención como técnico blanco, Xabi Alonso no ocultó su emoción por lo que considera una oportunidad única: “Yo siento que es el momento, que es un buen momento. Encaja por todas las partes. Desde ayer, lo siento en la gente. Se ilusiona, visualiza, quiere creer… y eso me da mucha energía”. A sus 43 años, el exjugador regresa al club que considera su casa, con un contrato de tres temporadas y la vista puesta en el próximo Mundial de Clubes, como él mismo confirmó en su presentación.

EFE El exjugador del Real Madrid Xabi Alonso es presentado como nuevo entrenador del equipo este lunes en Madrid

No obstante, pese a la expectación generada, hubo cuestiones importantes que el técnico prefirió no aclarar. La más llamativa, y que Juanma Castaño recogió con acierto, es el futuro de Luka Modric. El centrocampista croata, leyenda viva del madridismo, sigue siendo una incógnita en este nuevo ciclo. ¿Cuenta Xabi con él? ¿Fue informado de la renovación o salida? El entrenador no dio pistas.

En la rueda de prensa, Alonso se mostró prudente también sobre cuándo se cerró su fichaje. “Desde ayer ya me considero entrenador del Real Madrid... pero no voy a entrar en fechas”, respondió al ser preguntado por los primeros contactos con el club. A su lado, el presidente Florentino Pérez lo presentó como “uno de los nuestros” y elogió su trayectoria y su estilo: “Xabi Alonso representa los valores del Real Madrid. Vuelve a su casa, donde comenzó como entrenador en 2018”.

Modric y su salida

El silencio sobre Luka Modric contrasta con la claridad mostrada en otros temas. Alonso aseguró que no le da “vértigo” sustituir a Carlo Ancelotti, el técnico más laureado en la historia del club. También destacó que aprovechará la Ciudad Deportiva de Valdebebas para conocer a sus nuevos jugadores y acelerar el proceso de adaptación: “Lo veo como una oportunidad por dos partes. Primero para ir adelantando procesos, conocernos… y luego la oportunidad de pelear por otro título”.

Mientras tanto, los aficionados blancos se ilusionan con una nueva etapa. Pero, en el Real Madrid, cada gesto, cada palabra —y cada silencio— tienen su importancia.