Tomás Guasch se acuerda del debut de Zidane con la llegada de Xabi Alonso: "Decíais que venía de empatar en La Roda..."

Publicado el 26 may 2025, 21:03 - Actualizado 26 may 2025, 21:04

Xabi Alonso es uno de los protagonistas del día, tras su presentación como nuevo entrenador del Real Madrid.

Cuando Xabi Alonso jugó al fútbol, era un 'gentleman', sabía manejar la pelota como pocos y distribuir. Su época como futbolista del Real Madrid ilusionó y dejó un poso del que hoy se acuerdan los madridistas con gusto.

EFE Xabi Alonso, en su primera rueda de prensa como entrenador del Real Madrid

Pero había ganas de conocer qué planes tiene entre manos el técnico tolosarra. Y aunque, a su manera, Xabi Alonso ha respondido a las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a su presentación.

Alonso reconoce que la idea es mejorar la plantilla y que se va a trabajar conjuntamente con el club para buscar refuerzos, pero no ha querido profundizar en ningún nombre. Incluso se le ha llegado a preguntar hasta en dos ocasiones si fue decisión suya o del club que no siguiera Luka Modric, aunque no ha sido explícito en su respuesta.

También desveló que tiene pendiente hablar con Rodrygo, pero que, en principio, cuenta con el delantero brasileño: "Evidentemente yo, desde que estoy ayer, hemos hablado de cosas y las cosas están consensuadas y están habladas. Hay cosas que me tocan y otras cosas que no directamente. Rodrygo es jugador de Real Madrid y todos los jugadores que son ahora mismo de Real Madrid voy a tener una conversación con ellos porque la merecen, porque la necesitamos, porque nos tenemos que conocer y porque Rodrygo es un jugador espectacular, no lo voy a descubrir yo y que le necesitaremos", manifestó el nuevo entrenador.

GUASCH MIDE LA ILUSIÓN DE LA LLEGADA DE XABI ALONSO AL REAL MADRID

Por todo ello, Manolo Lama quiso lanzar una pregunta al aire: ¿Ilusiona Xabi Alonso al madridismo o no queda otra que esperar resultados para empezar a convencer?

Tomás Guasch recogió el guante este lunes en Deportes COPE recordando lo que algunos decían de Zinedine Zidane cuando se hizo cargo de la primera plantilla del Real Madrid.

"¡Pero si os ilusionó Zidane, que venía de empatar con La Roda!", exclamaba Guasch, aludiendo a una reflexión en redes sociales a la que se refirió como "aquel gag 'foutiano' tan comentado".

"A los cuatro meses, Zidane era campeón de Europa y después siguió ganando".

Guasch remarcó el único gran título que por el momento avala la llegada de Alonso al Real Madrid: "Este viene del Leverkusen, en un país que cada siete u ocho años la Liga no la gana el Bayern... O nueve o diez".

Después, Guasch se pregunta: "¿Qué es el fútbol sin ilusión?" antes de recordad que "es verdad que les ha habido que no han durado tres meses, pero este es Xabi, con 'ese' de 'sabio'", así que, en definitiva, "pues toda ilusión del mundo, hombre, ¿por qué no?"