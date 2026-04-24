"La gestión que debe hacer Hansi Flick de Lamine Yamal es muy complicada; porque si le cambia, se enfada y pone caras"

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal estará de baja lo que resta de La Liga tras sufrir una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, según ha confirmado el club. La dolencia se produjo en el minuto 40 del partido frente al Celta de Vigo, justo después de transformar el penalti que dio la victoria a su equipo (1-0).

EFE Lamine Yamal se duele tras lanzar el penalti contra el Celta

NO TERMINARÁ LA TEMPORADA CON EL BARCELONA

El Barça ha comunicado que el futbolista seguirá un tratamiento conservador, sin necesidad de intervención quirúrgica. Este tipo de lesión suele implicar un periodo de recuperación de entre cuatro y ocho semanas, lo que le impedirá disputar los seis encuentros que quedan de campeonato liguero.

La ausencia de Lamine supone una baja sensible para el conjunto azulgrana en el tramo final de la temporada, en el que se medirá a Getafe, Osasuna, Real Madrid, Alavés, Betis y Valencia. Aun así, el equipo mantiene una ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid en la lucha por el título.

EFE Lamine Yamal se retira lesionado tras marcar al Celta.

Se trata de la segunda lesión del joven extremo en el presente curso, después de que ya sufriera problemas de pubalgia al inicio de la temporada, lo que le obligó a perderse varios partidos. Durante ese periodo, el Barcelona logró cinco victorias y una derrota, manteniendo un rendimiento sólido pese a su ausencia.

Pese a ello, las previsiones son optimistas de cara al verano, ya que su participación en el Mundial con la selección española no está en riesgo. España debutará en el torneo el próximo 15 de junio ante Cabo Verde.

¿QUIÉN DEBE GESTIONAR LOS MINUTOS DE LAMINE YAMAL?

El debate en El Partidazo de COPE estuvo centrado en la gestión que han realizado tanto Hansi Flick como Luis de la Fuente con los minutos de juego de Lamine Yamal. "Este año la Selección no ha sido un problema para Lamine", empezó diciendo Juanma Castaño.

Y añadía seguidamente: "Hansi Flick puede hacer lo que quiera porque es su futbolista, pero tiene que cuidarle y ser más diligente a la hora de cambiarle en partidos que el Barcelona va ganando 3-0, por ejemplo".

Luis García, por su parte, comentaba: "Yo entiendo que Flick haga lo que quiera, pero Lamine Yamal también tendrá que entender que le pueden cambiar porque hasta el momento parece que no lo entiende a veces".

Joseba Larrañaga quiso ir más allá y señaló: "No nos engañemos con los partidos de la selección porque solo ha jugado dos partidos en 2026. Pero la gestión que debe hacer Flick con Lamine Yamal es muy complicada, porque si le cambia, se enfada y pone caras".

Y para finalizar, Joseba explicó: "Dicho todo esto y desde un pensamiento muy egoísta para España, creo que la lesión es una extraordinaria noticia porque llegará sin tanta carga de minutos".