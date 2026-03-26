Manolo Lama, agradecido por recibir el premio José Ángel de la Casa: "Para mí, es un honor que me hayan nombrado, sobre todo por el nombre que lleva el premio"

La Real Federación Española de Fútbol ha otorgado el I Premio de Periodismo Deportivo RFEF - José Ángel de la Casa al periodista de la Cadena COPE, Manolo Lama. Este galardón, que se estrena con la figura de Lama, busca reconocer y estimular la excelencia en el ejercicio del periodismo deportivo.

El propio Lama ha expresado su gratitud, destacando el especial significado que tiene para él que el premio lleve el nombre de José Ángel de la Casa: "Es que uno no puede decir que no, cuando te dan un premio que lleva el nombre del Tofo".

Manolo Lama encabeza el equipo de periodistas en la cabina de la Cadena COPE en el estadio Santiago Bernabéu durante el Real Madrid - Monaco

Es que uno no puede decir que no, cuando te dan un premio que lleva el nombre del Tofo" Manolo Lama

Un premio en honor a una leyenda

Lama ha recordado la figura de José Ángel de la Casa, a quien se refirió cariñosamente como "el Tofo", describiéndolo como un referente en el periodismo y, sobre todo, una "gran persona". El periodista evocó el icónico momento del gol de España a Malta, el histórico 12-1, cuya narración es parte de la memoria colectiva del fútbol español.

El jurado del premio ha destacado en su fallo la trayectoria de más de cuarenta años de Manolo Lama, describiéndolo como uno de los profesionales más destacados de la información deportiva en nuestro país. La decisión de otorgarle el premio ha sido tomada por unanimidad por el jurado designado por la RFEF.

Una trayectoria de más de 40 años

En su fallo, el jurado subraya que Lama es el "heredero de un extenso linaje de narradores deportivos". Además, se resalta que "los goles de la Selección española cantados por Manolo Lama han servido para unir a todo un país durante las celebraciones de Eurocopas o Mundiales y su inconfundible sonido forma parte indeleble de la banda sonora de nuestra memoria colectiva como sociedad".

Los goles de la Selección española cantados por Manolo Lama han servido para unir a todo un país" RFEF

El galardón le será entregado a Manolo Lama el próximo 17 de abril en Sevilla, en el marco de los actos de la final de la Copa del Rey. Un broche de oro a una carrera dedicada al periodismo y al fútbol que ahora recibe un reconocimiento con el nombre de uno de sus más grandes referentes.